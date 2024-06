Ana Karina Soto lloró al recordar extraña experiencia que vivió con Mafe Walker

Mafe Walker se convirtió en una de las exparticipantes más queridas de La casa de los famosos Colombia, a pesar de las críticas que recibió el programa cuando anunció su participación. Por esta razón, la bogotana fue invitada al programa Buen Día Colombia, en el que protagonizó un impactante momento junto a la presentadora Ana Karina Soto.

Mafe Walker, exparticipante de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué pasó entre Mafe Walker y Ana Karina Soto?

Resulta que la bogotana, quien dice tener la capacidad de hablar con seres de otros planetas y dimensiones, sostuvo con la presentadora de Buen Día Colombia una profunda conversación en la que sintió como si estuviera hablando con su mamá, quien falleció hace poco más de un año.

“Me dijo muchas cosas bonitas como desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó a decir que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que me estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice: ‘Tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’”, expresó Ana Karina Soto entre lágrimas.

Por supuesto, la confesión de la presentadora dejó conmovidos a los televidentes, quienes enviaron cientos de mensajes a través de redes sociales.

¿De qué murió la mamá de Ana Karina Soto?

A finales de abril de 2023, Soto contó que su madre, la señora Juana de Dios Arévalo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en un accidente casero, lo que la llevó inmediatamente a la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Se cayó de las gradas y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que tenía una fisura y un derrame interno”, contó la figura del canal RCN en su momento.

A raíz del accidente, la mamá de Ana Karina Soto tuvo que someterse a una delicada cirugía, pues tenía coágulos en su cerebro que debían ser diluidos bajo una estricta atención médica especializada. Sin embargo, a los 8 días del procedimiento falleció.