Ana Karina Soto habló de su roce con ‘Culotauro’ y este le respondió con una burla

Tras su eliminación de La casa de los famosos, ‘Culotauro’ visitó el matutino Buen Día Colombia, en el que tuvo un pequeño roce con la presentadora Ana Karina Soto, quien lo cuestionó por su relación con la actriz Diana Ángel.

“Tú le hiciste muchos desplantes a Diana. Está la imagen donde le corriste la cara y no le diste el beso, también la imagen donde Diana dice en el gimnasio que te hizo un postre y tú le dejaste tirado (...) ¿Cómo explicas esos comportamientos de poco caballeroso frente a Diana, si supuestamente la estás cuidando?”, fue la pregunta que incomodó al comediante, pues aseguró sentirse atacado y señalado.

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre su ‘cruce’ con ‘Culotauro’?

Por medio de un video que colgó a su cuenta de Instagram, la también empresaria y figura de redes sociales mencionó que, aun cuando está acostumbrada a recibir algunas críticas, en este caso hubo un aspecto que llamó su atención.

“Muchos medios lo han replicado y muchas personas me han escrito, por eso tomé la decisión de hacer este video. Estoy un poco sorprendida de ver tantos comentarios de mujeres, sobre todo, atacándome y diciéndome que no fui empática con Camilo. Precisamente, creo que mi comentario fue por ser empática con otra mujer, con Diana Ángel”, explicó.

“Yo argumenté que lo dicho fue con base a lo que todos hemos visto 24-7 por Vix. Al parecer, a él no le gustó y por eso me respondió así (...) Cuando uno hace parte de un programa en el que tiene un espacio editorial, y deja de ser presentador para convertirse en un televidente más y hablar desde su perspectiva, lo aprovecha para ser la voz de ustedes”, agregó Ana Karina Soto.

El mensaje de Ana Karina Soto a ‘Culotauro’

Para concluir su pronunciamiento, la presentadora de Buen Día Colombia cuestionó de nuevo la postura de Camilo Díaz, pues sostuvo con que ‘poco caballeroso’ son las palabras correctas para definir el comportamiento del exparticipante de La casa de los famosos con Diana Ángel.

“¿Cómo lo califican ustedes?, porque si él me dice que ‘poco caballeroso’ no es una expresión correcta, ¿entonces cuál debería utilizar? Precisamente, por ser profesional, en ningún momento lo ataqué ni le dije una mala palabra. Yo le hice una pregunta y, al final, él terminó reconociéndolo“, comentó la ocañera de 43 años.

“Yo hago esto para aclarar cuál es mi punto de vista y mi percepción de cómo actué en la entrevista que le hice ¿Ustedes qué opinan o qué les parece? Yo, simplemente, hice lo que cualquier persona en mi lugar hubiera hecho”, concluyó Ana Karina Soto en su video, en cuya descripción añadió: “Me sorprendió y me entristeció la reacción del invitado a mis preguntas y hacia mí #LasMujeresSeRespetan”.

’Culotauro’ le respondió con una pulla a Ana Karina Soto

Como era de esperarse, el comediante bogotano no se quedó callado y, en la caja de comentarios de la publicación, contestó con toda a la presentadora del canal RCN:

“Lo de ‘poco caballeroso’ no me ofendió, creo que a nadie. Pero tu actitud fue extraña hacia algo que, aunque veas en Vix y RCN, es difícil dimensionar sin estar adentro ¿Es un desplante poner límites para no lastimar y salir lastimado? Con este video me pareció que la respuesta del público por tú actitud te dio en el ego y se te cayó el argumento. Este es un buen chiste: ‘¿En qué se parece el argumento de Ana Karina Soto en este video a la pierna derecha de Culotauro? Que, a medida que avanza, más comienza a cojear’. Igual gracias por seguir lo que hago, que la vida te bendiga”.