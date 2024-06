Paola Jara expuso a las cantantes que ignoraron su invitación para cantar juntas

Paola Jara es una de las exponentes más reconocidas de la música popular y de despecho, entre otras razones, por los 25 años de trayectoria en los que ha cosechado grandes éxitos, como Murió el amor, Salud por él y Mala mujer.

Sin embargo, su reconocimiento en Colombia y otros países de América Latina no le han asegurado colaborar con quien desee. Así lo reveló en una entrevista que concedió recientemente a la emisora Los 40 Colombia.

Paola Jara inició en la música a muy temprana edad. Cantaba en el colegio, en bares y restaurantes, hasta que en 1999, a los 14 años, grabó su primer trabajo discográfico. Fotografía por: Felipe mariño

Las cantantes que dejaron “en visto” a Paola Jara

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 41 años, así como suele ignorar algunas de las propuestas que le llegan en redes sociales, ha sufrido el rechazo de famosas artistas que leen sus invitaciones para colaborar juntas y no le responden.

Una de las colegas que dejó en visto los mensajes de Paola Jara fue Kany García, cantautora puertorriqueña responsable de éxitos como Te lo agradezco, Alguien, Para siempre y Hoy ya me voy.

Otra estrella internacional que no contestó a la solicitud de la artista paisa fue la mexicana Ángela Aguilar, nieta de Antonio Aguilar e hija menor de Pepe Aguilar, quien goza de una gran presente en la música latina.

“A Karol G también le escribí hace un tiempo. Con Karol tengo quizás un poco de contacto por el papá, que es una belleza de persona, entonces como que tengo la cercanía. A Karol la conozco hace muchos años, pero ya está supremamente grande y me tiene en visto (...) pero por eso no los culpo, si son como yo, ni cuenta se dan de que les escribí”. concluyó Paola Jara.

La pregunta que tiene harta a Paola Jara

En la misma conversación con Los 40 Colombia, a la cantante le preguntaron sobre alguna duda que le hagan con frecuencia en sus entrevistas y que esté cansada de responder. Fue entonces cuando, sin titubeos, manifestó que ya no quiere que le consulten por los polémicos inicios de su relación con Jessi Uribe.

“Como que lo mismo siempre, o sea, como que es ese morbo de todo el tiempo, estar ahí, y ya han pasado 5 años, estamos casados, estamos bien, todo ya pasó y eso me incomoda (...) No es que no me guste hablar de Jessi como tal, porque obviamente sí hablamos de música, sí hablamos como pareja en muchas cosas. Pero, realmente, sobre cómo pasaron las cosas entre los dos se han generado muchas mentiras, la mayoría son mentira“, concluyó.