Hijo de Margarita Reyes se cansó de guardar las apariencias y tomó contundente decisión

Un inesperado video sorprendió al público de Tiktok recientemente y su protagonista fue Samuel Ferreira, hijo de la actriz Margarita Reyes, quien se pronunció sobre lo que ha sido para él “nacer en un mundo de farándula”.

Margarita Reyes y Samuel Ferreira, su hijo. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Qué dijo el hijo de Margarita Reyes?

Por medio de su cuenta en esta red social, en la cual se hace llamar ‘El Zorro’, Samuel Ferreira aseguró que, de ahora en adelante, sus seguidores podrán conocer su verdadera personalidad, pues se cansó de guardar las apariencias para que no se hable sobre su madre.

“Las redes sociales son una mentira, me tienen cansado y les voy a explicar por qué (...) Creo que haber nacido en un mundo de farándula ha hecho que tenga que ocultar muchas cosas de mi personalidad, así como las maneras en que pienso y hablo frente a las cámaras. Siempre tengo que aparentar ser el niño bueno que no rompe un plato y que no piensa fuera del molde para no perjudicar a mi madre ni la apariencia que tenemos frente a la gente”, expresó inicialmente.

Agotado de esta situación, el hijo de Margarita Reyes tomó una drástica decisión y es que, de ahora en adelante, va a exponer su sincera opinión sobre temas que su mamá le recomendaba no toca en público:

“Quiero decir que es mentira ¡Es una vil mentira! Soy una persona muy diferente y creo que ya ni siquiera me reconozco a mí mismo cuando me veo en redes sociales y eso me tiene cansado. Entonces decidí que voy a empezar a hablar con ustedes sobre cómo veo el mundo y quiero que hablemos de todo sin tabú porque estoy cansado de la censura ¡Ni siquiera en las redes de mi madre puedo hablar libremente! Ella me dice: ‘No podemos hablar de esto porque qué dirán de mí o de cómo soy como madre’ ¡Yo quiero hablar de todo y voy a hacerlo!”.

“Siento que me he censurado toda la vida para aparentar algo que no es del todo ¡No soy la persona con más plata ni el más educado! ¡Tampoco soy el más atractivo ni cumplo los estándares de redes sociales! Estaba intentando encajar en una sociedad que ni siquiera me gusta, ni me agrada ni me cae bien (...) ¿Qué pensarán en redes sociales o en la farándula colombiana? ¡No me importa! No me importa lo que piense mi madre ni nadie desde hoy”, concluyó Samuel Ferreira.