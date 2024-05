¿Cuánto cobra Mafe Walker, de ‘LCDLF’, por una de sus sesiones ‘galácticas’?

Mafe Walker es una figura que ha capturado la atención del público colombiano, así como del exterior, por su afirmación de poder comunicarse con seres de otro planeta. Y es que la exparticipante de La casa de los famosos está tan segura de sus dones que ofrece sesiones para aquellos interesados en sus ‘códigos galácticos’.

Mafe Walker es la más reciente eliminada de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Cuánto sobra Mafe Walker por sesión con sus sesiones ‘intergalácticas’?

Según los informes, una sesión con la bogotana para activar ‘códigos galácticos’ y conectar con energías tiene un costo de 75 dólares, lo que equivale aproximadamente a 295.000 pesos colombianos. Estas sesiones no solo incluyen la comunicación con supuestos seres de otros planetas, sino también prácticas como la alineación de chacras y la remoción de implantes etéricos o físicos.

Mafe Walker utiliza sus plataformas de redes sociales para anunciar detalles como el lugar, la hora y el precio de cada sesión, lo que facilita a los interesados estar al tanto de sus eventos. Las sesiones pueden ser tanto presenciales como en línea, a través de Zoom o WhatsApp, y pueden ser grupales o individuales: “A través de mi campo electromagnetismo equilibro en activación una sincronización neutral en sintonización simpática y parasimpática a todos tus protones, neutrones, electrones, de tus células y sistemas y órganos físicos”.

Es importante destacar que, mientras algunas personas pueden ver estas sesiones como una forma de exploración espiritual o de entretenimiento, otras pueden ser escépticas respecto a la veracidad de las afirmaciones de la médium. Por esta razón, recibió una gran cantidad de críticas en los comentarios del posteo.

El hermano fallecido de Mafe Walker

La señora Luz Stella, madre de la María Fernanda, estuvo de visita en La casa de los famosos, donde su hija fue participante por casi tres meses. Tras su llegada, la mamá de Walker aprovechó para recordar a Juan David, otro de sus hijos, quien falleció a la edad de 14 años como consecuencia de una leucemia linfática aguda. Este suceso, que ocurrió en 1999, lo catalogó como uno de los momentos más devastadores de su vida.

“Todos en la casa, tu familia, nos has demostrado esa hermosura de qué es el amor, al país entero les estás enseñando. Ay mi amor, no sabes la belleza que Dios me ha dado, unos hijos tan hermosos porque el que se nos fue, era otra luz, la luz más hermosa de nuestra vida”, expresó la mujer en aquella ocasión.

“Me encantó la sensibilidad de la señora Luz, ahora entiendo muchas cosas de Mafe”, “ahora me siento mal de haberme burlado tanto”, “cada uno tiene una historia que la mayoría desconoce” y “por eso a las personas no hay que juzgarlas y menos sin saber su pasado”, fueron algunos de los comentarios que suscitó el emotivo encuentro entre Mafe Walker y su mamá.