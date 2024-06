Martha Isabel Bolaños confirmó que tuvo romance con un jurado de ‘MasterChef’

En los últimos años, Martha Isabel Bolaños se alejó de su profesión como actriz para probar suerte en los concursos de televisión. En 2023, por ejemplo, hizo parte de la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia; y en 2024 sorprendió con su ingreso a La casa de los famosos.

Las experiencias de la caleña en este tipo de formatos han sido bien conocidas por los televidentes. Sin embargo, había un dato que estaba fuera del radar del público.

Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana. Fotografía por: Felipe Mariño / Cromos

Martha Isabel Bolaños tuvo romance con un jurado de ‘MasterChef Celebrity’

En medio de una entrevista con la emisora Tropicana, a la actriz de 50 años le preguntaron por los rumores que se desataron en su momento sobre un supuesto amorío con Chris Carpentier, jurado del concurso de cocina en sus primeras cinco temporadas.

Fue entonces cuando Martha Isabel Bolaños confirmó que entre ella y el chileno se despertaron algunos sentimientos, por eso se dieron la oportunidad de conocerse más a fondo. Sin embargo, “no prosperó”.

En cuando a los motivos por los cuales las pretensiones con Chris Carpentier no fueron más allá, ‘La Pupuchurra’ dejó saber que iban a ritmos muy diferentes: “No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’ ¡Ya me quería casar! (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”.

Las peleas de Martha Isabel Bolaños y Chris Carpentier en ‘MasterChef’

A pesar de la atracción que había entre ambos, esto se hacía a un lado cuando era el momento de competir, pues Martha debía ganarse su puesto en la competencia como todos los demás. Y es que, contrario a lo que algunos podrían pensar, Carpentier no tuvo favoritismo alguno y fueron varias veces las que se enfrentaron, al punto que se llegó a especular sobre una mala relación entre ambos.

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo. Yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de c*l*”, comentó entre lágrimas tras finalizar una de las pruebas.

“Yo siento que es un gran chef. Es un tipo atractivo, me parece guapísimo, pero algo tiene en él, siento que algo hay en su interior, que se desahoga con nosotros y como yo soy una mujer muy fuerte, yo a veces despierto en los hombres como una vaina de competencia, sí me entiendes, una vaina fea”, agregó en otra ocasión.