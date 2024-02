Chris Carpentier al desnudo: se confesó sobre su divorcio y la renuncia a ‘MasterChef’

Chris Carpentier es uno de los chefs más reconocidos en Colombia, entre otras cosas, por la labor que desempeñó como jurado de MasterChef Celebrity durante las cinco temporadas que lleva el programa al aire. Sin embargo, en 2023 anunció su retiro del concurso y no entregó mayores explicaciones.

La decisión del cocinero sorprendió a los televidentes, quienes especularon en redes sociales sobre el motivo de su salida. Ahora, meses después de aquella noticia, él mismo reveló toda la verdad.

Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría, Chris Carpentier y Jorge Rausch en 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: INSTAGRAM

¿Por qué se fue Chris Carpentier de ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

En una entrevista con Lo sé todo, el chileno de 50 años aseguró que el 2023 fue un año “muy duro” por varias razones. Lo primero fue su inesperada separación de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, comentó sobre las razones de la ruptura.

Aunque Chris Carpentier aceptó el reto de regresar a MasterChef Celebrity Colombia en medio de su proceso de divorcio, la carga laboral y mental afectaron su salud.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, explicó en su charla con el mencionado programa de televisión.

“Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”, concluyó Chris Carpentier.

¿Quién será el reemplazo de Chris Carpentier en ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

Aunque está mucho mejor de ánimo y se ha recuperado satisfactoriamente de sus problemas de salud, el chileno sigue en firme con su decisión de estar en la versión colombiana del famoso concurso, al menos por ahora.

Por esta razón, en una charla con la emisora Los 40, se le preguntó a Jorge Rausch si sabe quién será su nuevo compañero y esto fue lo que respondió:

“No tengo ni idea. Hasta donde yo sé el canal no ha tomado una decisión del próximo jurado de MasterChef. Si es Juan del Mar, es un bacán y bienvenido, si es cualquier otro haremos un gran equipo, como siempre”.