Vargasvil, primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: edad, nombre real y más

El pasado 4 de junio hubo reto de eliminación y fue el humorista Vargasvil quien tuvo que decirle adiós a la cocina más famosa del mundo. En entrevista con Buen Día Colombia habló de su participación en el reality culinario. “La mitad ha estudiado muchísimo, otros no sabíamos ni exprimir un limón o romper un huevo, llegar sin saber nada y tener la humildad de preguntar, pues es más feo porque por lo menos yo soy muy tímido”.

¿Cómo se llama Vargasvil y cuántos años tiene?

En el medio artístico es conocido como Vargasvil, pero su nombre de pila es Crisanto Vargas Ramírez. Nació el 14 de mayo de 1963 en El Santuario, Antioquia y es el décimo de catorce hijos. Actualmente tiene 60 años.

A lo largo de su vida se ha caracterizado por ser uno de los personajes paisas más queridos por hacer reír a la gente con su humor crítico y mordaz. “El humor y las imitaciones deben ser tan perfectos como las matemáticas, para que no se convierta en algo ridículo u ofensivo. La clave es tener la medida de hasta dónde se dice y hasta dónde se critica. A uno en este país no lo matan por hacer reír, lo matan por otras cosas, como le pasó a Jaime Garzón”, dijo en una oportunidad.

¿Qué le pasó a Vargasvil?

En la entrevista con el matutino de RCN, el también actor contó que no significa que por ser humorista todo el tiempo está contento. “Hay una cosa que tenemos los comediantes, la gente cree que uno siempre está muerto de la risa y la vida es risa, pero yo he leído tantas biografías y he conocido tantos comediantes, pero hay algo en común: una tristeza inmensa”.

Hace un tiempo fue diagnosticado como un paciente depresivo. Pese a la situación, él decidió contarlo abiertamente. “Yo no me voy a dejar morir y o voy a dejar morir a tanta gente que se está suicidando”, agregó.

Su paso por MasterChef Celebrity lo llenó de mucha nostalgia pues volver nuevamente a Bogotá le trajo muchos recuerdos que le iban generando depresión cada vez que salía del programa. “No es que de un momento a otro me vaya deprimiendo, sino que en las noches salía de la cocina al hotel y me iba cogiendo esa cosita maluca, esa nostalgia. Y empiezo a llamar al psiquiatra y le digo: ‘Doctor Calle, llevo cuatro días en este compromiso y no voy a decir que no voy a venir y no puedo hacer eso’. Como profesional, hay que cumplir, además es una empresa y un compromiso con una multa inmensa. Él empieza a darle manejo y lo cuento porque está de testigo lo que escribo al psiquiatra y lo que le cuento al padre en la noche”.

Debido a esa situación, Vargasvil confesó que no se sentía a gusto con el programa. Describió su eliminación del reality culinario como lo mejor. “La noche que viví, la estoy contando porque se la confesé al padre, fue una cosa muy dura. Tener la máscara de felicidad, después de la noche tan dura que viví, me quería ir porque me sentía mal y hace 26 años padezco de depresión”.