“Soy una sobreviviente”: Andrea Serna contó cómo Sebastián Martínez salvó su vida

Todas las noches por Caracol Televisión, los televidentes pueden ver a Andrea Serna en el Desafío The Box. La presentadora lleva varias temporadas conduciendo el reality poniéndole un sello único.

Te puede interesar: Azucena Liévano deja ‘Noticias Caracol’. Así se despidió en vivo: “muchas gracias”

¿Qué le pasó a Andrea Serna?

Además de su faceta profesional, su vida personal es de gran interés para sus seguidores. Recientemente, a través de sus redes sociales publicó un video contando cómo el actor Sebastián Martínez le salvó la vida.

Todo ocurrió durante una gala en San Francisco, Estados Unidos. “Estábamos en la cena súper formales con invitados especiales de Latinoamérica. Sebastián Martínez es de las personas más graciosas que yo conozco, de verdad que es entretenidísimo sentarse y conversar y trabajar y todo, porque le pone la chispa a todo. Nosotros éramos con ataques de risa. Luego pasó el cuento y la risa y empezamos a comer, me tomo un sorbito de agua y él se lanza ese comentario que te activa, la mesa estalla en risa y en ese momento me queda una burbuja de agua en la garganta”, comenzó contando.

Enseguida, afirmó que fue una situación incómoda y preocupante. “Es horrible. Seguro les ha pasado, eso queda en algún lugar que es horrible. Ese sorbito de agua se me ha ido por el camino viejo, destapado y lleno de piedras”.

@andreasernaoficial La atorada, con un sorbo de agua, en la que el queridísimo Sebastián Martínez tuvo que intervenir para "salvarme" 😅. @sebastian martinez @ANGELICADZG ♬ sonido original - Andrea Serna

La presentadora del Desafío The Box confesó que intentó llevar la situación con calma, pero, aunque intentó hacer varias cosas para calmar el ahogo, no era posible. “Yo callada tratándolo de resolver, callada, pensando que ya me iba a bajar porque era un sorbo de agua, pero no. Con la mirada le digo a Sebastián del ahogo y él me dijo, ‘Andre, levanta los brazos’, pero no me pasó, así que me paro de la mesa y me voy como para un pasillito para no estar encima de todo el mundo, pero no”.

El actor de Hasta que la plata nos separe y Pálpito, fue quien la ayudó. “Sebastián muy querido, preocupado, se viene detrás de mí a auxiliarme, y él comienza a darme golpes secos en la espalda hasta que por fin. La vi negra, soy una sobreviviente”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El video fue publicando en su perfil de TikTok y allí sus seguidores le dejaron múltiples mensajes. “Ay Dios pensé que era la única que me pasaban ese tipo de cosas… aparte que la formalidad del evento lo vuelve peor. Qué buen amigo Sebastián”, “es terrible cuando algo se va por el camino viejo, soy una sobreviviente, es horrible sentir que no se puede respirar”, “Andre, pero entonces duraste mucho tiempo atorada, muy guapa tratando de manejar la situación, afortunadamente no se desesperó”.