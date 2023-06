Azucena Liévano deja ‘Noticias Caracol’. Así se despidió en vivo: “muchas gracias”

Los periodistas de Noticias Caracol se han convertido en un referente para las nuevas generaciones, gracias a su profesionalismo y carisma a la hora de informar las noticias más destacadas de Colombia y el mundo.

Noticias Caracol. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Azucena Liévano se fue de ‘Noticias Caracol’

En la primera emisión de Noticias Caracol de este 31 de mayo, los presentadores Alejandra Giraldo y Andrés Montoya anunciaron que la periodista Azucena Liévano, una de las más queridas no solo dentro del informativo sino también por los televidentes, ya no estaría acompañándolos más.

“Esta noticia nos llena de alegría a todo el equipo de trabajo de la primera edición de Noticias Caracol porque nuestra compañera de trabajo Azucena Liévano alcanza hoy un nuevo peldaño en su vida profesional y personal”, dijo Andrés.

Enseguida, Alejandra Giraldo, agregó: “es una noticia agridulce porque es una manera de decirle: ‘Hasta siempre, Azu’. Han sido muchas décadas de esfuerzo, de sacrificios, de mucho trabajo y tú, Azucena, eres referente para las nuevas generaciones de periodismo”.

Compañeros despiden a Azucena Liévano

Juan Roberto Vargas, el director del noticiero, junto con el demás equipo de la primera emisión, le realizaron un sentido homenaje recalcando todas las virtudes de la periodista y recordando cómo ha sido su carrera a lo largo de todos estos años. “Nos deja ese aporte, esa sabiduría, esa experiencia, esa bondad, para decir dónde encontrar la noticia, ese profesionalismo, ese rigor, todo eso nos deja Azucena Liévano”, mencionó Vargas.

Por su parte, Wilson Quimbay Chacón, jefe de emisión de la primera edición, recalcó: “qué ejemplo de entrega, sacrificio, de sentido, de orientación, de olfato, todo el tiempo, hasta última hora está teniendo primicias, ella ha enseñado lo que es la pasión que es el fruto de emoción y la razón, eso es Azucena Liévano”.

¡Gracias, Azucena Liévano! Una de las grandes periodistas de #NoticiasCaracol, quien fue secuestrada por Pablo Escobar, se despide de las pantallas de nuestro canal, pero no del corazón de los televidentes y de esta, que siempre será su casa @Azulievanohttps://t.co/Ljs1B5xZWh pic.twitter.com/tNtOYEIVUO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2023

Así se despidió Azucena Liévano de ‘Noticias Caracol’

Al final del homenaje, la periodista aprovechó para agradecerle al canal y a todos sus compañeros por sus enseñanzas y todo lo vivido en estos años. “Muchísimas gracias, me voy con un agradecimiento enorme por el canal Caracol, por Noticias Caracol, por todas las directivas, los compañeros, la gente que hace posible que todos los días ustedes tengan información. Me voy con un gran agradecimiento a este momento tan bonito que he vivido en Noticias Caracol, a la gente, a los televidentes y a Dios porque siempre me ha tenido para cosas buenas. Muchas gracias por este homenaje tan bonito.

¿Quién es Azucena Liévano?

Azucena Liévano es una reconocida periodista, egresada de la Universidad de la Sabana. Su carrera en los medios inició en el Noticiero Promec y luego pasó a Cinevisión. Más adelante llegó al Noticiero Criptón, donde trabajó al lado de Diana Turbay, quien se desempeñaba como directora. Estando allí, ‘Azu’, como le dicen sus amigos, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue secuestrada.

Ella y sus compañeros salieron de Bogotá para entrevistar al cura Pérez, cabecilla del ELN, pero en realidad, todo se trató de un engaño del cartel de Medellín. El 13 de diciembre de 1990 fue dejada en libertad. La llevaron a Medellín y la dejaron cerca al periódico El Colombiano.

Su paso por Noticias Caracol fue muy destacado y los televidentes no han dudado en desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.