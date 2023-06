Yeison Jiménez reveló que “trataron de matarlo”. Se enteró en pleno concierto

Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los artistas de música popular colombianos más queridos y escuchados en las diferentes plataformas. El cantante ha logrado el éxito con canciones como Maldita traga, Bendecida, Tu amante, Tenías razón, De pura rabia, entre otras.

Yeison Jiménez. Fotografía por: Instagram

El caldense lleva 11 años de carrera musical y aunque al principio el camino no fue fácil, ha logrado fama y reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Esta semana el programa Lo sé todo del Canal 1 emitió una entrevista con el artista de música popular, quien hizo una reveladora confesión. De acuerdo con lo que dijo, fue víctima de brujería. Se enteró por medio de una mujer que asistió a un concierto suyo: “he tenido muchos problemas con la envidia y todas esas cosas. Yo sé de qué se trata eso. Me le acerco a una señora bien vestida y me dice: ‘Cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal”, afirmó.

Jiménez relató que en ese momento estaba cantando y que sintió algo extraño. Todo se habría originado por la envidia. “Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por la espalda y yo le dije, ‘¿qué qué?’, y me dijo ‘cuídese mucho que le están haciendo hechizos y lo quieren matar, lo quieren acabar”.

Yeison Jiménez, ¿víctima de brujería?

El artista quiso en ese momento dejar de cantar, pero sabía que tenía que continuar con el show. “Estaba en la tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar. Realmente lo que le pasa a uno es que uno no quiere vivir más. Efectivamente, el mal existe, estaba alguien que no le agrada mi éxito con ganas de acabarme”, aseguró.

Los internautas han comentado al respecto: “la gente hace maldad no por tener dinero , hacen daño hasta por verte feliz, lastimosamente es así”, “qué tristeza la envidia, no te desampares de Dios”, “la magia negra si existe”, “pídale a Dios que corte todo lo que hagan en contra suya”, “qué miedo la envidia es el peor virus de la humanidad”, “la gente es muy envidiosa, Yeison es un hombre muy talentoso y lo que es lo hecho a punta de mucho esfuerzo”.