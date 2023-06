Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ durmió en el piso: “hubo situaciones dramáticas”

Además de Pasión de Gavilanes, Andrés Felipe Martínez también ha hecho parte de otras importantes producciones como Pedro el escamoso, Las aguas mansas, La mujer en el espejo, La saga, negocio de familia, entre otras.

El actor ha trabajado haciendo aseo en casas y se ha desempeñado en una empresa de mensajería en Estados Unidos.

Aunque el actor ha triunfado en la televisión, lleva un tiempo alejado de las pantallas porque decidió dejar el país para emprender una nueva vida en Estados Unidos.

¿Qué pasó con Andrés Felipe Martínez?

La pandemia por el covid-19 afectó en gran medida a los artistas, pues el mundo del espectáculo tuvo que detenerse. Miles de personas quedaron desempleadas; una de ellas, fue el actor Andrés Felipe Martínez, quien decidió irse de Colombia para Estados Unidos y trabajar en lo que fuera para poderle enviar dinero a sus hijos.

“Decidí tomar un riesgo y decidí venir aquí a darles en los Estados Unidos la oportunidad a mis hijos de tener un futuro. Yo vine acá a radicarme, a quedarme legalmente, ya tengo permiso de trabajo”, dijo en una entrevista para La Red.

La vida en ese país no ha sido tan fácil, él sabía que conseguir empleo en actuación era muy difícil, por esa razón, ha tenido que trabajar en una empresa de limpieza de casas, e incluso, en una compañía de mensajería que se encarga de entregar paquetes en diferentes lugares. “A veces cuando voy manejando en mi carro camino a casa, yo digo, yo qué estoy haciendo aquí, es como estar en el planeta marte, estar en la luna, yo me devuelvo, la falta de mis hijos es una cosa atroz, hay momentos de verdad de crisis muy profundas, pero bueno, lo importante es luchar por mis hijos, lo estoy haciendo por ellos, seguramente si no tuviera mis hijos, yo estaría en Colombia”, dijo.

Estando allá ha tenido que vivir en casa compartida con otras personas, e incluso, tuvo que dormir en el suelo para evitar más gastos y así poder reunir más dinero para enviarle a sus familiares. “Aquí se sufre mucho, las condiciones son muy difíciles, pero hay una gran diferencia y es que mientras en Colombia haciendo un trabajo como el que yo hacía el año pasado, no me daba para comer, aquí sí, no solamente me da para comer y para mandarle plata a mis hijos, sino también para ahorrar. Yo ahorro en la comida porque casi no como, ahorro en la vivienda porque vivo en una casa que es compartida con otras personas”, contó.

Andrés Felipe Martínez: su nueva vida en Estados Unidos

En los múltiples oficios que ha realizado y con su preocupación de ahorrar dinero para darles un mejor futuro a sus hijos, Andrés Felipe, quien interpretó a Malcom Ríos en Pasión de Gavilanes, reveló que, incluso, ha tenido que dormir en el piso. “Me tocó dormir en el suelo a veces porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares. En algún momento tomando un bus por allá terminé en una estación en el centro de Miami y un ángel de la guarda, un señor paisa me reconoció y me dijo ‘cómo se le ocurre, esto a esta hora es muy peligroso’, me rescató, me entró a la estación y me pagó el boleto. La verdad hubo situaciones dramáticas”.

Sus hijos son su motivación: “estoy mentalizado en darle un futuro a mis hijos y por ellos soy capaz de hacer lo que sea… Que mis hijos me digan que les hago falta, eso realmente me parte el corazón y me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provocaría salir corriendo a abrazarlos, pero sé que si yo hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de los meses vamos a morir de hambre, entonces es un sacrificio que estamos haciendo todos por nuestro futuro”.