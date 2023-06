Exparticipante de ‘Survivor’ perdió a sus papás en una semana: “la vida es frágil”

El pasado viernes 26 de mayo se llevó a cabo la final de Survivor: la isla de los famosos, el reality de supervivencia del canal RCN que fue presentado por Tatán Mejía.

Survivor, la isla de los famosos. Fotografía por: Canal RCN

De los 22 participantes que ingresaron solo tres llegaron hasta el último momento: Camilo Pardo, Aco Pérez y Juan del Mar, este último fue quien se terminó coronando como el ganador del jugoso premio.

¿Qué le pasó a Tania Valencia?

Una de las concursantes que más dio de qué hablar en esta temporada de Survivor, fue la actriz y exreina Tania Valencia, quien fue la décima eliminada del reality.

Su participación se vio envuelta en una polémica por su eliminación. De acuerdo con lo que dijo en ese momento, el Mago se ganó toda su confianza para luego utilizarla en su contra, por una estrategia que la dejó a ella fuera de la competencia.

Su paso por Survivor realmente no ha sido el reto más grande de su vida. Precisamente todos los pormenores que ha tenido que enfrentar la han hecho más fuerte.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, la actriz reveló que la muerte de sus padres le dejaron una gran marca en su vida. “En una sola semana pierdes a tus dos figuras, a papá y mamá”.

Primero fue su progenitor, quien murió por una complicación médica que parecía leve: “pierdo a mi papá, él fallece, se intoxicó. A través de él entiendo que la vida es muy frágil. Una intoxicación y un vómito que le causó una torcedura de tripa y en siete días falleció. Eso te enseña a que la vida no la tienes comprada, puedes ser millonario y tampoco la tienes comprada. Tenés que aprovecharla y vivirla”, aseguró.

Tras el fallecimiento de su padre, Tania contó que esa misma semana llegó el turno para María Angélica Cuero, su mamá. “A mi mamá la estafaron y la drogan con escopolamina para ejecutar su estafa y me la devuelven de psiquiátrico. Recibimos a mi madre y casi el cuerpo nos devolvieron, nada de recuerdos y casi se olvidó de su hijo menor”.

Las decaídas que tuvo su progenitora fueron tan fuertes que tuvieron que someterla a un rudo tratamiento. “Tocó aplicar el tratamiento más severo y fuerte, muy empolvado [viejo] y para casos extremos: electrochoques. La electrocutan varias veces, hasta que se le ‘resetee’ el sistema nervioso. El paciente lo sufre, duele y puede pedir que lo anestesie. La anestesiaron, pero no se los deseo a nadie, es muy fuerte”.

Tania Valencia tuvo que hacerse cargo de su familia

Al ser la hija mayor, Tania tuvo que tomar las riendas de su casa. Sus hermanos estaban completamente destrozados por la ausencia de sus padres. Con mucha fortaleza y tomada de la mano de Dios, logró salir adelante. “Estás llorando, pero te levantas. Ves que tus hermanos y hermanas están destrozados. Dices ‘alguien se tiene que poner la diez’ y alguien tiene que defender lo poquito que queda de familia. Dios: yo te oré mucho, porque me sentí sola cuando pasó lo de mis padres, mes sentí muy sola. Y sentí que te oré tanto, pero no me escuchaste. Pero confronté eso y encontré a Dios ahí”.