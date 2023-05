Kristina Lilley terminó quimioterapias y tocó la campana contra el cáncer de seno

Kristina Lilley es un claro ejemplo de lucha, inspiración y resiliencia. La reconocida actriz, recordada por los múltiples papeles que ha realizado en la televisión colombiana como Pasión de Gavilanes y La mujer en el espejo, ha luchado en tres oportunidades contra el cáncer, uno de cuello uterino y dos de seno.

Te puede interesar: Robinson Díaz contó su dolorosa historia de vida: " fui muy maltratado”

En el 2010, Kristina había ganado, por segunda vez, la batalla contra el cáncer. Sin embargo, el 29 de noviembre fue diagnostica una vez más con esa enfermedad, así lo confirmó en sus redes sociales. “Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga (...) También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.

Más noticias de Kristina Lilley Video: entre lágrimas, Kristina Lilley se rapó la cabeza: “verme es doloroso” La actriz Kristina Lilley, recordada por su participación en Pasión de Gavilanes, lucha nuevamente contra el cáncer. Así enfrenta ese difícil momento. Leer aquí: Video: entre lágrimas, Kristina Lilley se rapó la cabeza: “verme es doloroso” “Se me empezó a caer el pelo”: Kristina Lilley revela efectos de su quimioterapia Hace unos meses, la actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ fue diagnosticada nuevamente con cáncer de seno. Leer aquí: “Se me empezó a caer el pelo”: Kristina Lilley revela efectos de su quimioterapia

Kristina Lilley lucha contra el cáncer de seno

Desde entonces, la actriz colombo-estadounidense ha estado en un estricto tratamiento de quimioterapias para combatir la enfermedad. El proceso no ha sido nada fácil, su cabello se cayó y verse nuevamente en esa situación le ha dejado muchos aprendizajes. A través de sus redes sociales, Kristina ha estado publicando cómo han sido estos meses y siempre ha mostrado su mejor actitud ante las adversidades de la vida.

¿Kristina Lilley ya venció el cáncer?

Este fin de semana, Gabriela Acevedo en Pasión de Gavilanes, expresó su emoción porque terminó su primer ciclo de quimioterapias. En su cuenta de Instagram donde tiene 713 mil seguidores, escribió: “Hoy fue mi última quimioterapia. Hoy fue un día de lágrimas y risas, un día de terminar un ciclo y empezar uno nuevo en mi vida. Un día en familia. Unas semanas de descanso y después con energía nueva empezaré lo que venga. Hoy, es importante, hoy es un día, mañana todo será nuevo. Gracias a todos por su compañía y su apoyo. ¡Los quiero!”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La publicación está acompañada de un video donde aparece acostada en una camilla, un poco cansada, pero con la sonrisa que siempre la ha caracterizado. De igual manera, realizó otro post tocando la campana de la victoria, que indica que culminaron con éxito ese ciclo. “Hoy entendí qué significa tocar la campana. ¡Cierras un ciclo y celebras! La campana llama cosas buenas para tu vida”.

Por ahora, la actriz no ha revelado cómo va su cáncer ni qué viene para después; mientras tanto, sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de apoyo. “Una bendición. Me alegra mucho por ti y por tu vida. Los mejores deseos”, “te felicito Kris yo te sigo todos los días eres mi guerrera favorita”, “Felicitaciones #kristililley DIOS es el mejor sanador y tiene para que sigas cosechando metas y triunfos”, “Dios es grande”.