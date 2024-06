Santiago Talledo: quién es, su pareja y más del exnovio de Greeicy que es homosexual

La vida amorosa de Greeicy Rendón ha sido uno de los temas que más interés ha generado en redes sociales. Desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, la artista caleña cuenta con un gran número de fanáticos, quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida personal y profesional.

Te puede interesar: Juan Pablo Obregón y su esposa confirmaron la pérdida de su séptimo hijo

Greeicy Rendón. Fotografía por: Instagram

¿Quién es Santiago Talledo, exnovio de Greeicy Rendón?

Actualmente, la intérprete de Los consejos sostiene una relación sentimental con Mike Bahía, padre de su hijo Kai. Los cantantes llevan juntos una década y, aunque han pasado momentos difíciles, siguen conformando una de las parejas más sólidas de la farándula.

Antes de conocerse, Greeicy fue novia de Santiago Talledo, un reconocido actor argentino, con quien compartió set en Chica vampiro. Allí se enamoraron y se hicieron novios durante nueve meses. Sin embargo, el actor se sentía mal pues, realmente, a él le gustaban los hombres. Tiempo después, lo dio a conocer y pidió perdón por no haber sido sincero con la caleña.

Santiago tiene 34 años, y también es recordado por haber interpretado a Guido en la popular serie argentina Patito feo. Luego de eso, le dio vida a Gonzalo en Sueña conmigo, que fue transmitida por Nickelodeon.

Vea también: Exnovio de Greeicy Rendón era homosexual cuando estuvo con ella: “le mentí”

¿Cómo fue la relación de Greeicy Rendón y Santiago Talledo?

Para el momento en el que estuvieron juntos, la relación de los actores de Chica vampiro fue muy comentada en Colombia. En una entrevista el actor reveló: “Salimos con Greeicy, un tiempo. Pasa que protagonizamos juntos una novela, una diosa. Éramos novios, pero igual raro todo raro. Una cosa como que… yo ya acá en Buenos Aires y Argentina era gay y en Colombia, no. Horrible, allá muy machistas y me dijeron ‘no podés decirlo’. Ahí tenía como 16. Yo la conocí a ella, me encantó, me volvió loco, pero yo sabía… Yo a ella le mentí, pobre”, aseguró.

Aunque terminaron a los pocos meses, quedaron en muy buenos términos. De hecho, Santiago protagonizó el videoclip de la canción La Depre, de Mike Bahía, actual pareja de Greeicy.

¿Quién es la pareja de Santiago Talledo, exnovio de Greeicy?

El año pasado, el actor confirmó su relación con su colega Toni Gelabert, con quien se conoció en las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza.

En una entrevista con el diario La Nación, los actores contaron cómo inició su historia de amor. “El primer beso fue el 12 de mayo, antes de empezar a grabar ATAV 2 y nos pusimos de novios recién en diciembre. Él ya me había pedido que fuéramos novios en varias ocasiones, pero en la fiesta de final de rodaje, el 7 de diciembre de 2022, nos ganamos el premio a la mejor pareja. En ese mismo momento me arrodillé y le dije: ‘Mira Santi, llegué sin pareja a la Argentina y no me quiero ir soltero, ¿quieres ser mi novio?’”, contó Toni.

Por su parte, el ex de Greeicy agregó: “todos esos meses en los que grabamos fuimos amigos y pasábamos mucho tiempo juntos, pero no éramos novios. Tuve que aceptar unos rechazos terribles. Hasta le pedí que fuera mi novio en vivo, en un programa que hacía en Luzu”, contó.