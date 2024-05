Greeicy Rendón recordó supuesta infidelidad de Mike Bahía: “estaba guapa la chica”

La relación de Greeicy Rendón y Mike Bahía es una de las más admiradas del mundo del espectáculo. Los artistas llevan más de diez años juntos y se han catalogado como una de las parejas más sólidas. Aunque han tenido dificultades, se han mantenido unidos, demostrando estar muy enamorados, especialmente cuando llegó a sus vidas su hijo Kai, quien nació en abril del 2022.

Greeicy Rendón y Mike Bahía se separaron musicalmente

Esta semana, los intérpretes de Amantes sorprendieron al anunciar su separación musical. En medio de un concierto en Lima, Perú, aseguraron que ese sería su último concierto juntos.

“Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo. Te amo para siempre, princesa”, dijo Mike.

Por supuesto, la noticia causó revuelo en redes sociales, donde los internautas han dejado sus opiniones lamentando la decisión de los artistas.

Supuesta infidelidad de Mike Bahía a Greeicy Rendón

Recientemente, la intérprete de Los consejos, concedió una entrevista para Radio Moda, en Lima, donde reveló detalles inéditos de su relación con Mike Bahía, los altibajos que han enfrentado en su relación, una supuesta infidelidad del artista, entre otros.

De acuerdo con lo que contó, hace un tiempo, surgieron unos rumores en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre una supuesta infidelidad de Mike Bahía hacia Greeicy, con una mujer peruana.

En la entrevista, la caleña contó cómo recibió, en ese momento, esas especulaciones. “A duras penas lograba hacer ciertas cosas por mí, yo llegué a enterarme de ciertas cosas, yo logré lanzar el álbum de Yeliana, pero estaba con el bebé, entonces hoy en día no me queda mucho tiempo para cosas que antes tenía tiempo de revisar lo que escribían, ahora tengo más limitado el tiempo, pero obviamente uno escucha comentarios, eso siempre nos ha pasado”, aseguró.

¿Qué piensa Greeicy de la “infidelidad” de Mike Bahía?

A lo largo de su relación, los cantantes han enfrentado algunos momentos difíciles, como toda pareja. Uno de ellos han sido los rumores de infidelidad: “desde antes de Yeliana ha habido momentos donde nos han separado, hemos terminado, él me ha montado los cachos, un día me montó los cachos con una peruana, según yo es mentira, vaya y sea verdad, yo creo que no”, dijo.

Igualmente, Greeicy contó que fue el mismo Mike quien le contó sobre los rumores de una supuesta infidelidad con esa mujer peruana:

“Eso me lo contó fue Mike, él me dijo: ‘amor, mira lo que está saliendo’. Y yo sí lo vi, pero creo que él estaba viajando y yo también, yo siento que el día que pase algo y tenga que enterarme, va a ser tan real que yo no lo sentí, dije, bueno, he sido muy tranquila en ese sentido, siento que tengo un hombre que me da la tranquilidad”, añadió la artista.

Asimismo, señaló que esos rumores no tuvieron trascendencia, pues en el fondo sabía que no eran ciertos. “Tenía tantas cosas en qué pensar que no tuve tiempo de prestarle atención. Obvio sí la vi y estaba guapa la chica y dije: ‘bueno, si es verdad, al menos tiene buen gusto Mike’. Pero la verdad no le invertí tiempo, al menos el que me contó el chisme fue él. A Mike le pegó duro porque le preocupaba lo que pensaba yo o mi familia”.