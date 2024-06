Juan Pablo Obregón y su esposa confirmaron la pérdida de su séptimo hijo

Juan Pablo Obregón es uno de los actores más recordados del elenco que participó en Padres e hijos. Interpretó a Miguel Ángel Franco y, desde entonces, se abrió camino en el mundo de la actuación en Colombia.

Juan Pablo Obregón. Fotografía por: Instagram

A lo largo de su carrera hizo parte de otras importantes producciones como El clon, Chica vampiro, Yo soy Franky, La viuda negra, Cuando vivas conmigo, La ley del corazón, La nieta elegida, entre otras. Sin embargo, desde hace varios años se alejó un poco de la televisión para enfocarse en otros proyectos personales, como se ha podido evidenciar en sus redes sociales.

Junto a su esposa Ana María Malagón, el actor ha estado enfocado en hablar de Dios y la importancia de los hijos y la familia. Aunque en algunas oportunidades han sido cuestionados por su estilo de vida, la familia Obregón Malagón, ha sido de ejemplo de amor y unidad para muchos seguidores.

Esposa de Juan Pablo Obregón perdió un bebé

En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el actor confirmó la pérdida de un bebé que venía en camino. “Gracias Dios por hacernos de nuevo participes del don de la vida, tan solo fueron 10 semanas en nuestro vientre, pero con la plena seguridad que te amamos desde el día 1, saber que no te tendremos en los brazos nos duele, pero con la misión cumplida de que estás en Cielo y de lo que sí puedes estar seguro es que esta tropa jamás dejará de dar la batalla en la defensa de la Vida 💙 a una cultura que apoya la muerte de bebés en el vientre”, se lee al comienzo de la publicación.

Asimismo, la esposa del actor realizó un en vivo contando lo que había ocurrido con su embarazo. “Me empezó a dar un cólico super fuerte y empecé con un manchadito, al rato siguiente ya era bastante sangre. Cuando me hicieron la ecografía ya nuestro bebé no estaba con nosotros. Aceptando la voluntad del Señor, si Dios le presta a uno un hijo siempre es un regalo y siempre tendrá un propósito enorme en la vida de nosotros... Nuestros chiquitos estaban muy ilusionados, pero seguramente en estos días iremos entendiendo por qué nos lo prestó tan poco tiempo”, dijo.

Ana María, quien ha dado a luz a seis hijos y ha perdido cinco, se refirió a lo difícil de este proceso: “Lo más duro fueron las contracciones de parto súper fuertes, me ponen medicamento, pero no me hace efecto, ya habían pasado más de ocho horas, nada que me pasaban a cirugía... Yo ofrecía ese dolor en reparación por mí, por mi familia, por esas mamitas que estaban a punto de dar a luz. Fue un día bastante duro y para mí emocionalmente fue bastante complejo... Lloré y lloré, qué tristeza”, dijo.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Obregón?

Juan Pablo y su esposa se han caracterizado por ser “provida”. De hecho, en redes sociales han sido fuertemente criticados por el número de hijos que tienen. Fruto de su amor han nacido seis hijos: Juan Ángel, Juan Sebastián, Juan Francisco, María de los Ángeles, Juan Martín y Juan José. Sin embargo, además de ellos, el actor y Ana María han sufrido cinco pérdidas con la que acaban de tener.

Críticas a la esposa de Juan Pablo Obregón por quedar en embarazo

La pareja ha contado en varias oportunidades que han recibido muchas críticas por ser una familia numerosa, De hecho, esta vez, el cuerpo médico regañó a Ana María por arriesgar su vida quedando en embarazo a su edad. “Me dijeron que cómo era posible, que seis cesáreas, que tenía que pensar, que tenía que operarme por mi salud, que ya no más bebés. Yo iba preparada psicológicamente a lo que me esperaba... Yo sabía que el trato no iba a ser tan humano conmigo. Yo le decía a la doctora, ‘respeto su opinión médica, pero no la comparto’. Ella decía que yo era la señora de las seis cesáreas y que no me iba a operar y se reía irónicamente”, contó.