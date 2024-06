Camilo usa con orgullo collar de la leche materna de Evaluna: “Qué perturbador”

Camilo y Evaluna conforman una pareja muy seguida y admirada no solo en los escenarios sino en las redes sociales. Sus seguidores están siempre muy atentos a todos los movimientos de los cantantes que próximamente se convertirán en padres por segunda vez.

El artista colombiano y la también influencer venezolana ya son padres de Índigo, nacida en abril del 2022. Amaranto, quien llegará al mundo a finales de julio o comienzos de agosto, es el nombre que los famosos progenitores han escogido para su pequeño, que como ocurrió con el primer hijo no han revelado si será niño o niña y por ello, seleccionaron un nombre que pudiera ser aplicado en cualquiera de los dos casos.

Ahora Camilo y Evaluna se encuentran de viaje por Europa y recientemente concedieron una entrevista al popular programa español ‘El hormiguero’. Allí los dos hablaron de su relación de pareja, lo que ha sido la crianza y por supuesto de música.

“Van a decir que estoy haciendo brujería”, Evaluna

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los cibernautas fue la particular revelación que él hizo sobre un obsequio que le dio Evaluna luego de terminar el proceso de lactancia de su pequeña Índigo.

Camilo, que se casó con Evaluna en febrero del 2020, comenzó contando que su oración antes del nacimiento de su primogénita era porque su madre fuera una buena productora de leche materna y así fue. “Yo le decía a Dios que permitiera que mi esposa fuera una vaca lechera, era mi oración constante. Apenas nació Índigo, ella se pegó a la tet* de una vez y Evaluna me hizo este regalo que llevo conmigo”, compartió el cantante que comenzó su carrera artista en Colombia al ganar Factor XS en el 2007. Luego, mostró el dije que cuelga en su cuello y habló de su significado. “Este collar es muy importante para mí y lo uso mucho. Me regaló esta cristalización de resina de su leche materna y es un recuerdo para mí”, mencionó. Curiosamente cuando Evaluna escuchaba la narración de su esposo dijo “La gente va a decir que estoy haciendo brujería”, no obstante Camilo dejó claro que eso es algo que a él lo tiene sin cuidado, ya que prioriza el valor del detalle de la hija de Ricardo Montaner.

Opiniones sobre el collar de leche materna de Camilo

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperara y se leen en las publicaciones del video frases como “qué perturbador”, “el tipo como que tiene un trauma”, “son insufribles”. No obstante hay que señalar que una buena parte de las reacciones son positivas: “qué bonito amor”, “los amo”, “eso es verdadero amor” “Dios los bendiga”, se lee también.

Adicionalmente, hay que mencionar que la pareja se ha distinguido por ser bastante abierta con sus prácticas o decisiones respecto a la maternidad sin importar la opinión de terceros. Cuando Índigo nació Evaluna prefirió la compañía de una dula o partera y que su bebé naciera en casa y algunos la criticaron. Se espera que amaranto nazca en las mismas condiciones. Otros aspecto que generó controversia fue cuando contaron que la placenta de ese nacimiento había sido encapsulada y luego la madre se la tomó.

