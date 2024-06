Mike Bahía reveló por qué se separó musicalmente de Greeicy: “estoy feliz”

Una de las parejas más queridas por los fanáticos y la farándula colombiana es la conformada por Greeicy Rendón y Mike Bahía. Los intérpretes de Amantes llevan una década de amor y en los últimos años se habían mostrado muy unidos no solo como pareja y padres de Kai, sino también en el área musical.

Con su gira Amantes, los cantantes recorrieron varias ciudades de Colombia y el mundo, cautivando a millones de fanáticos con sus canciones; sin embargo, el pasado 28 de mayo sorprendieron al anunciar su separación musical, dejando tristes a más de uno.

“Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero no estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo”, dijo el cantante.

¿Por qué Greeicy y Mike Bahía se separaron musicalmente?

En ese momento, los artistas no dieron mayores del por qué tomaron esa decisión; sin embargo, en las últimas horas, Mike Bahía publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene 5,4 millones de seguidores, revelando los verdaderos motivos.

“Hacer equipo en la vida, en la música, en nuestra relación, ha sido maravilloso todos estos años, incluso nuestro tour juntos Amantes ha sido una experiencia increíble que pocos se pueden dar en la vida, trabajar con su pareja, pero para nadie es un secreto que tenemos carreras independientes y hoy empiezo una etapa distinta en nuestras vidas”, comenzó diciendo.

Enseguida, explicó que estuvieron juntos en la gira por la llegada de su hijo Kai, para estar más unidos y compartir más tiempo. Sin embargo, consideraron que ya es la hora de retomar sus espacios individuales, musicalmente hablando.

“Yo voy a empezar a girar por mi lado y ella por su lado, ya el tour Amantes no va a girar más, ese tour estuvo muy relacionado también a la barriguita, a nuestro hijo, a esta etapa inicial de padres que al final queríamos estar muy juntos para disfrutarnos y no perdernos del uno al otro esta etapa tan especial. Pero ahorita vamos a empezar a girar por caminos distintos y eso me hace sentir feliz y orgulloso, al final nuestra relación se basa en el amor y en la bendición y bueno, no hay un gran drama ni un gran dilema. Estoy muy contento porque vengo con mi tour y estoy muy contento por ella también, por su tour y por su álbum, seguimos haciendo música, seguimos siendo socios, compatriotas”, aseguró.

Sus seguidores les han dejado múltiples mensajes: “muchos éxitos para los dos”, “juntos o separados, son increíbles”, “los extrañaremos juntos en el escenario”.

