Rolando Tarajano: cómo luce y a qué se dedica hoy el actor de ‘A corazón abierto’

A corazón abierto, la versión colombiana de la serie norteamericana Grey’s Anatomy, se estrenó en abril de 2010 e incluyó entre su elenco principal a actores de gran renombre, como Carolina Gómez, Verónica Orozco, Rafael Novoa, Natalia Durán, Jorge Enrique Abello, Jorge Cao y Rolando Tarajano.

Sin embargo, a este último artista muchos televidentes le perdieron el rastro tras su participación en Amo de casa (2013), serie que protagonizó junto a Katherine Vélez.

Un repaso por la historia de Rolando Tarajano

La retransmisión de A corazón abierto ha generado una gran cantidad de dudas entre el público, sobre todo, alrededor de aquellos actores que, desde hace tiempo, no aparecen en producciones locales.

Y es que, así como lo hizo Sandra Hernández, Tarajano se fue de Colombia en 2012, pero no a buscar nuevos horizontes sino para atender una urgencia familiar. No osbtante, al llegar a Estados Unidos se dejó seducir por la industria audiovisual de ese país.

En 2014, Rolando Tarajano empezó a abrirse camino en la pantalla chica de ese país con su papel de Ezequiel Posada en Demente Criminal, una producción que se grabó en Miami y se estrenó en 2015. Además, en 2017 trabajó en Milagros de Navidad, una miniserie hecha por Telemundo.

El actor cubano reapareció en la televisión colombiana cuando conformó el reparto de Venganza (2017), una adaptación de la serie estadounidense Revenge.

¿Cómo luce y a qué se dedica Rolando Tarajano en la actualidad?

Cabe mencionar que este actor, quien tiene 60 años, también se desempeña como director, productor ejecutivo, escritor y profesor de actuación.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, Rolando Tarajano no olvida a Colombia y suele visitar el país con frecuencia. De hecho, hace poco estuvo en Cali y actualmente se encuentra de visita en Bogotá.

“Hace años que yo no hago un proyecto en Colombia, pero cada vez que me bajo de un avión allí el cariño de la gente es impresionante (...) Colombia a mí me dio la libertad en 1998, por eso tengo que agradecerle a Alí Humar, quien me hizo un casting en Cuba y luego me presentó su país”, aseveró en una entrevista que brindó al programa La red, del canal Caracol, en diciembre de 2021.