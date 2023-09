Carolina Gómez y Paola Turbay: revelan la verdad de su supuesta enemistad

Los nombres de Carolina Gómez y Paola Turbay son ampliamente conocidos entre los seguidores de la televisión colombiana, pues las han visto participar de una gran cantidad de producciones. Incluso, hace pocos meses se ‘enfrentaron’ por el rating de las noches con Ventino y Ana de Nadie.

Sin embargo, tal y como lo reveló la Revista Vea en su momento, por primera vez un proyecto logró unir a estas dos actrices: La venganza de Analía, en la que fueron elegidas como parte del elenco de la segunda temporada.

Días después, Paola Turbay y Carolina Gómez confirmaron la información y anunciaron que serán compañeras durante varios meses.

Esta fue la primera foto para la que Carolina Gómez y Paola Turbay posaron juntas, pero se espera una en la que solo estén las dos Fotografía por: Caracol Televisión

¿Cómo se la llevan Paola Turbay y Carolina Gómez?

Como nunca antes habían trabajado juntas, hubo quienes plantearon la posibilidad de una rivalidad entre ambas actrices. No obstante, todo los rumores quedaron desmentido gracias a la segunda temporada de La venganza de Analía.

Gómez, que suele ser muy activa en redes sociales, compartió en días recientes una serie de historias en Instagram con las que demostró la “buena vibra” que acompaña al elenco.

Ante la pregunta de por qué no han subido fotos juntas a redes sociales, Carolina Gómez y Paola Turbay respondieron: “Apenas tengamos Paola y yo una medio decente, se las compartimos porque la única que tenemos no aguanta para publicación (...) Hay que meterle autoestima sana a la cosa porque o si no... ¡Que se preparen para las que les tenemos!”.

Por último, la caleña aseguró que tante expectativa valdrá la pena, pues sus primeras fotos con la también exreina de belleza serán de “producción”.

¿De qué trata ‘La venganza de Analía’?

Transmitida en 2020 por el canal Caracol, esta historia narra la vida de Analía Guerrero (Carolina Gómez), una mujer que, tras vivir parte de su vida en México, regresa a Colombia para cobrar venganza del hombre que mató a su mamá tres décadas atrás.

Como parte de su plan, Analía se convierte en una reconocida asesora política que, con el tiempo, logra acercarse a la campaña del verdugo de su madre, quien aspira a ser presidente de la República. De ese modo, buscará convertirlo en una de las principales opciones para gobernar el país, para luego exponer su pasado públicamente.