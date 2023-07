Natalia Durán reveló que estuvo 12 horas enterrada: “en un hueco cavado por mí”

Natalia Durán es una de las actrices más queridas del país. Además de sus papeles en el cine y la televisión colombiana, la actriz también ha sido protagonista de múltiples noticias en medios de comunicación y redes sociales por el cáncer que enfrentó hace unos meses.

Natalia Durán posa para las páginas de la revista Vea. Fotografía por: Cortesía revista Vea

La actriz confesó en una entrevista con W Fin de Semana que el Síndrome de Asia que padeció inicialmente le desencadenó el cáncer de tiroides: “este cáncer estuvo asociado intuitivamente a mis implantes mamarios, yo desarrollé una enfermedad autoinmune que me fue deteriorando emocionalmente (…), el Asia es un camino cruel, me ha tocado hacer un estudio fuerte de mis emociones, no solo con la enfermedad, sino también con mi sentido de vida”.

Afortunadamente, logró vencer la enfermedad, así lo dijo para Vea. “Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis. Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse”.

¿Por qué Natalia Durán estuvo enterrada 12 horas?

El pasado fin de semana, Natalia Durán, actriz de La ley del corazón y madre de tres hijos: Mía, Nina y Dante, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta donde tiene 709 mil seguidores. Allí aprovechó para unirse al reto de ‘10 datos random de ti’, con el que reveló varios detalles de su vida.

“Cuando voy a las plazas de mercado a veces lloro porque me conmueve la belleza de la naturaleza”. “Me gusta desayunar con ensalada de verduras con aceitunas”. “Mido 1,70 pero mi pie es talla 36/37, tengo el pie miniatura”. “Me arranco los cueritos de los labios y cualquier costra o espinilla de la gente que quiero, es mi pasión sacarla”. “Mis hijos son mis mejores amigos y mi parche (es verdad)”. “Me encanta Aterciopelados”. “Siempre he sido muy rebelde, me ha gustado romper las expectativas sociales”. “Amo viajar sola”. “Soy buena dibujante y pintora, bordo y me invento cosas”. “Estuve enterrada casi 12 horas en un hueco cavado por mí, en una práctica espiritual increíble”.

Esta última revelación dejó a los internautas sorprendidos, pues, aunque no se conocen más detalles de ese momento, más de uno quedó con “los pelos de punta”.

A raíz de lo que le ocurrió con su enfermedad, la actriz comenzó a mostrar su lado más espiritual a través de sus redes sociales, así como también, a adoptar un estilo de vida más saludable. Han sido varios los retiros que ha realizado para la desintoxicación del cuerpo y la mente.

¿Cuántos años tiene Natalia Durán?

La actriz nació el 30 de enero de 1984 en Cali, Colombia. Actualmente tiene 39 años y, por ahora, ha estado alejada del mundo de la televisión. Sus seguidores esperan volverla a ver muy pronto con nuevos personajes.