Rafael Novoa se salió de casillas por pregunta sobre Adriana Tarud, su esposa

Rafael Novoa y Adriana Tarud, Señorita Colombia en 2004, han protagonizado desde 2022 una gran cantidad de rumores que señalan una supuesta ruptura entre ambos, aunque nada de esto ha sido confirmado por ninguno de los dos.

Buena parte de las especulaciones surgieron porque sus publicaciones juntos se hicieron cada vez menos frecuentes en redes sociales. Además, lo que han dicho ambos sobre su supuesta separación ha sembrado más dudas que respuestas.

¿Rafael Novoa y Adriana Tarud terminaron?

Con la intención de resolver este interrogante, un periodista de Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1, abordó al bogotano de 52 año y lo puso contra la espada y la pared al preguntarle sobre esta situación. Sin embargo, el protagonista de A corazón abierto fue tajante con su contestación.

“La gente sí es muy chismosa, ¿no?”, respondió cuando le preguntaron por la ruptura con Adriana Tarud, madre de su hija Alana.

Posteriormente, ante la insistencia del reportero, Rafael Novoa dejó una contundente contestación que dejó sorprendidos a todos. “Eso es algo que a ti no te incumbe”, dijo el experimentado artista, antes de alejarse de las cámaras del magacín.

Y aunque con estas palabras el actor busca alejar a los curiosos de lo que realmente pasa con su relación, dejó sembradas más dudas que respuestas.

Cabe mencionar que Rafael Novoa suele ser evasivo cuando de hablar sobre Adriana Tarud se trata. Por ejemplo, en otra entrevista con Infobae aseguró: “¿Quién se separó? No sé de qué me hablas. Además, creo que por más figura pública que seas la ropa sucia se lava en casa. No comparto esa exposición, pase lo que pase en cualquier tipo de relación, sobre todo porque hay niños de por medio; entonces son cosas que se resuelven entre los implicados, ya el que quiera dar bombo y platillo de su intimidad que lo haga”.

Rafael Novoa y su papel favorito en televisión

El actor ha participado en decenas de proyectos, entre los que destacan 17 series y telenovelas, así como tres películas y un reality show (MasterChef Celebrity Colombia). No obstante, cuando le preguntaron sobre el proyecto que más ha disfrutado respondió sin titubear.

“Uno siempre tiene una producción de mostrar y la mía, la más linda que he realizado hasta ahora, es una serie de época para Amazon Prime llamada ‘La templanza’, pues fueron 10 capítulos maravillosos basados en el libro de María Dueñas; me encantó la realización y el resultado de este proyecto porque fue muy exigente. Ya en cuanto a la que no disfruté, diría que hay veces en las cuales uno no puede llegar a todo lo que le gusta y termina en proyectos que no son lo que se espera, no cumplen las expectativas o tienen muchos problemas; creo que he estado en varios, no solo uno, pero yo siempre de lo negativo busco sacar lo positivo”, expresó.