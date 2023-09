Hijo de Juan Pablo Barragán, de ‘MasterChef’: así luce hoy a sus 27 años

Juan Pablo Barragán es un actor colombiano que goza de gran reconocimiento gracias a producciones como Lady, la vendedora de rosas, La ley del corazón y A mano limpia. Además, participó en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia y, aparte de estar en el grupo de finalistas, se ganó el cariño de los televidentes.

Sin embargo, la vida del bogotano no ha sido fácil, pues se convirtió en padre a los 13 años y tuvo que asumir la responsabilidad de su hijo sin el apoyo de la madre.

“Tener un hijo a esas edad es muy duro porque todo el mundo te dice que fracasaste en tu vida. Y, además, la mamá, por cosas del destino, tuvo que iniciar otro camino de vida y me entregó al hijo. Fui papá luchón”, afirmó Juan Pablo Barragán en una entrevista para Los 40 principales.

El hijo del famoso actor se llama Johan y en la actualidad tiene 27 años. Es un joven discreto que mantiene su vida privada alejada de los medios. Según su padre, heredó su amor por el arte y son muy unidos.

Juan Pablo Barragán ha contado en varias entrevistas que fue papá adolescente por un descuido y que Marisol, la mamá de su hijo, se fue por motivos personales cuando él tenía 15 años. Desde entonces, se hizo cargo del niño con la ayuda de su hermano mayor y su mamá.

Te puede interesar: Andrea Valdiri preocupó al contar que su hija contrajo enfermedad por una mordida

¿Qué se sabe sobre la madre del hijo de Juan Pablo Barragán?

Según comentó el exparticipante de MasterChef Celebrity en Buen día Colombia, todavía mantiene contacto con Marisol, por quien aseguró no tener ningún tipo de rencor sino tan solo sentimientos de agradecimiento, pues fue quien se encargó de traer a Johan al mundo.

“Ella debe tener 45 años, pues igual seguimos hablando, pero no de la misma manera, camellando y también luchando por la vida (...) Lo único que puede haber es amor, porque si la mamá de mi hijo está mal, él no está bien; si las dos hijas de Marisol, que son las hermanas de mi hijo, no están bien... él tampoco, porque cuando está bien la relación de ellos entre hermanos y mamá, mi hijo también está bien”, aseveró el actor en el programa del canal RCN.

Puedes leer también: Alina Lozano y Jim Velásquez están siendo extorsionados con sus fotos íntimas

Juan Pablo Barragán ha demostrado ser un padre amoroso y orgulloso de su hijo. En sus redes sociales ha compartido algunas fotos junto a él y le ha dedicado emotivos mensajes. También ha revelado que vivió solo con su hijo por 10 años, hasta que este se independizó.