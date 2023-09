Alina Lozano y Jim Velásquez son víctimas de extorsión por fotos íntimas

La pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por temas bastante complejos, los cuales comprometen su seguridad e integridad.

Así lo confirmó la propia actriz a través de una transmisión en vivo que realizó para cientos de seguidores. Allí señaló que personas inescrupulosas tienen en su poder fotos suyas de carácter íntimos, y le pidieron una millonaria suma a su prometido para no publicarlas en redes sociales.

Así están extorsionando a Alina Lozano y a Jim Velásquez

“El tema con Jim está álgido por lo que les conté, que le habían pedido una plata para que no publicaran unas fotos mías (...) Yo me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo, entonces yo no quiero discutir más sobre el tema. La verdad, a mí no me parece tan importante ni tan relevante”, dijo Lozano, restando importancia al tema.

Jim Velásquez se dejó ver bastante afectado por la extorsión de la que es víctima junto a Alina Lozano Fotografía por: Instagram

¿De dónde salieron las fotos de Alina Lozano y cuánto le piden a Jim Velásquez?

La bogotana le reiteró a su prometido que, con los 54 años que tiene, son pocas las personas para quienes dichas imágenes podrían tener valor: “¿Tú crees que te ofrecerían plata? Culturalmente, una mujer a mi edad, para muchas personas, excepto para ti, ya no es un símbolo erótico de nada”.

Por su parte, el joven creador de contenido le comentó a los seguidores de su futura esposa que, por cuenta de la filtración de esas fotografías, se ha sentido muy mal durante estos últimos días. Además, dio a entender que serían alrededor de cinco millones de pesos los que les estarían pidiendo.

“¡Amigos, ustedes no saben cómo se siente esto! Es muy difícil entender por qué ella tuvo que mandarle fotos a alguien. No sé qué pensar, la verdad; lo peor es que fueron tres fotos las que mandó”, concluyó Jim Velásquez, quien explicó de esta manera cómo fue que las instantáneas de Alina Lozano llegaron a manos de terceras personas.

Por ahora, se desconoce si existen detalles adicionales con respecto al tema, pero sus seguidores les recomendaron poner esta extorsión en conocimiento de las autoridades.. No obstante, hubo quienes los señalaron de inventarse este problema para dar de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación.

“Están es demorados en poner la denuncia, con ese tipo de cosas no se juega”, “según lo que dice Jim, pareciera que saben por dónde se filtró todo, entonces procedan con la Policía”, “me imagino lo duro que debe ser para él esto, sobre todo a puertas de casarse” y “yo a ellos ya no les creo nada, lo siento”, fueron algunos de los comentarios que recibieron de la comunidad internauta.