Juan Pablo Barragán se despidió de ‘MasterChef Celebrity’: ‘Me salvó la vida’

Luego de una apretada competencia, el actor Juan Pablo Barragán se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia. El bogotano, entre lágrimas, se vio obligado a salir luego de no alcanzar el nivel de las preparaciones de sus demás compañeros. Aunque otros de sus colegas también tuvieron fallas en sus platos, Barragán, que presentó en el atril un plato llamado ‘Por una cabeza’, fue quien más falló.

El primero en degustar la comida del actor bogotano fue Christopher Carpentier. Luego del primer bocado, dijo: “Jorge Rausch, dónde estás en estos minutos. Es que no sé si es una genialidad. Es como un puré de papas de pescado frito (...) no sé, por eso estoy analizando, voy a dejarlo ahí para el análisis, mientras tanto me voy al rincón”.

Nicolás de Zubiría, por su parte, comentó que el plato del participante no se veía tan ‘feliz’. “No sé (...) Barragán, un plato muy confuso, no está feo, la vinagretica está rica, tiene buen punto de acidez, buen punto de grasa, rico. Entra uno a la croqueta y sabe full a papa y a pescado, pero me quedo corto de propuesta, como de un sofrito, como algo. No alcanza a subir”, señaló el chef costeño.

“Me parece que falta más sazón, más especias, algo más adentro del puré, y más cremoso el puré”, añadió De Zubiría al darle su opinión. Añadió su sazón era que lo menos le gustaba de su comida.

Juan Pablo Barragán aseguró que el concurso de cocina le había dejado una lesión muy grande para su vida y que, incluso, lo había salvado del mal estado mental que tenía. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Los jurados terminaron de probar todos los platos y empezaron a debatir acerca de quién sería el siguiente concursante en abandonar la competencia. Juan Pablo Barragán fue, finalmente, el elegido. La sorpresa en el set de grabación fue enorme, incluso, Claudia Bahamón tuvo que cubrirse la cara para evitar que la vieran llorar desconsolada.

“Juanpi, Juanpi, qué dolor, compadre. De entrada, solo quiero decirte una palabra: Gracias. De verdad que muy agradecido con toda la energía, buena nota, disposición que le metiste, no solo al lado gastronómico del programa. Hasta aquí llegaste en la carrera (...) muchísimas gracias, lo quiero mucho, nos vemos en el camino”, señaló al despedirse el Nicolás de Zubiría.

El chileno Carpentier también tuvo palabras para el músico: “A veces los ganadores no son los que llegan a la final (...) Entregaste cariño, amor, fraternidad a tus compañeros (...) ¿sabes qué fuiste? Juan Pablo. La gente te conoce en la casa por personajes, pero aquí tuviste la suerte, la fortuna, de mostrarle a todo Colombia quién es Juan Pablo Barragán. Un honor haberte conocido, eres un gran hombre”.