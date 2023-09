Daniela Tapia hizo ‘picante’ confesión sobre Juan Pablo Barragán en ‘MasterChef’

Tras la eliminación de Zulma Rey en MasterChef Celebrity Colombia, son nueve los participantes que continúan en competencia, entre ellos Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia, quienes han protagonizado acaloradas discusiones durante el programa.

“Yo estoy como bravo como Daniela. Yo quería saber porque muchas veces me he dado cuenta que ella me tiene como fastidiado por muchas cosas, así que debo perdonarla. Creo que es la concursante que más me ha sacado la piedra de todos los programas por su actitud”, aseguró el actor de La ley del corazón.

Sin embargo, en el capítulo del 13 de septiembre surgió una teoría de por qué Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia han tenido una convivencia llena de conflictos.

Diego Sáenz fue quien planteó la posibilidad de que entre Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia exista una atracción Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

El primero en hablar al respecto fue Diego Sáenz, quien mencionó que, posiblemente, entre Juan Pablo y Daniela existe atracción. Posteriormente, Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, enfrentó a ambos actores para aclarar la situación.

“¿Ustedes tienen un amor?”, les preguntó la opita de 44 años, a lo que Barragán respondió: “No, solo que le pedí disculpas a ella porque me estaba sacando mucho la piedra y mi energía se estaba viendo como fea, entonces le quise pedir disculpas en vivo”.

La respuesta de Daniela Tapia a lo dicho por Juan Pablo Barragán

Para sumarle más ‘picante’ al tema y sembrar todavía más dudas al respecto, la actriz nacida en La Habana hace 36 años dejó a los televidentes la siguiente duda: “¿Cómo así, yo le gusto a Barragán y él lo que hace es tratarme mal? ¡No entiendo!”.

Además, hizo una confesión que dejó sorprendido a más de uno: “A mí Juan Pablo me parece un hombre tan inteligente y genial... yo me podría fijar en un hombre así, pero no me puedo fijar nunca en un hombre que me trate mal”.

Por último, Diego Sáenz agregó que deberán “esperar un par de retos más para ver cómo termina esa linda historia”.

El curioso fetiche que Daniela Tapia expuso en ‘MasterChef Celebrity’

En medio de un reto de ‘la caja misteriosa’, Claudia Bahamón aprovechó para preguntarle a la centroamericana si tenía algún ‘guardado’.

Fue entonces cuando Tapia confesó un secreto de su vida privada que causó sorpresa entre sus compañeros y entre los televidentes, pues dejó al descubierto que coleccionaba las prendas íntimas de una expareja, según ella, porque aquel hombre le gustaba mucho.

La reacción de Carolina Acevedo a este secreto fue una de las más llamativas, pues hizo gesto de desagrado y aseguró que prefería olvidar lo que escuchó.