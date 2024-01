Ex de Andrés Parra presumió a su pareja en estas fotos ¿Quién es?

Andrés Parra es uno de los actores colombianos con mayor reconocimiento entre el público nacional e internacional, gracias a sus estelares protagónicos en exitosas producciones, como Escobar: el patrón del mal, El comandante, El robo del siglo, El presidente y Los protectores.

Teniendo en cuenta la fama que ha ganado durante sus 21 años de trayectoria, la vida personal del caleño de 46 años se ha convertido en un tema de interés público. Por esa razón, en marzo de 2022, dio a conocer su divorcio con Diana Cáliz, quien ya tiene una nueva pareja.

Andrés Parra y Diana Cáliz se casaron en 2014, tras dos años de noviazgo, y tuvieron un hijo al que llamaron Samuel Fotografía por: redes sociales

¿Quién es el novio de la exesposa de Andrés Parra?

En días recientes y con motivo de las celebraciones de Navidad, Diana Cáliz presumió al hombre que conquistó su corazón y con quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor, tras sus 8 años de matrimonio con el actor vallecaucano.

Se trata de Daniel Reyes, un hombre que ha demostrado en sus redes sociales ser un amante al fútbol, al ciclismo y a otros deportes, así como a disfrutar de viajes y otros planes en compañía de sus amigos y familia.

La nueva pareja de Diana Cáliz, exesposa de Andrés Parra, es traductor de profesión y fundó hace tiempo una compañía que se dedica a brindar este tipo de servicios en diferentes idiomas.

¿Qué ha dicho Andrés Parra sobre su divorcio?

Tras revelar su ruptura amorosa, el actor concedió una entrevista al presentador y escritor Dante Gebel en la que habló sobre cómo ha enfrentado esta nueva etapa.

“Es muy difícil volver a tener pareja, después de otras cosas de las que me di cuenta (...) descubrí que si yo vuelvo a tener una pareja, lo único que estoy dispuesto a entregarle es mi libertad y la suya, y la gente no quiere ser libre. La gente te quiere cambiar, quiere ser cambiada, quiere que la sometan, ve los celos como un acto de amor”, comentó en agosto de 2023.

“El amor realmente no sabe de celos, ni de posesión, ni de querer cambiar nada. Ahí entonces yo diría ‘yo no he amado’ y ya lo acepto, yo lo que he querido es someter gente a mis caprichos (...) yo creo que yo no he amado hasta el día de hoy, porque yo creí que amor era eso, yo te voy a amar en la medida que hagas caso, te voy a mar en la medida que estés de acuerdo conmigo y así nos enseñaron amar”, agregó Andrés Parra en aquella ocasión.