Andrés Parra sobre su divorcio: “fue morir, yo estaba en personaje, no era yo”

En marzo del año 2023, en una entrevista con el actor Santiago Alarcón para el podcast Meterse al rancho, Andrés Parra confirmó que su matrimonio con Diana Cáliz había terminado. En una reciente conversación con Dante Gebel, en el programa La divina noche, habló de su divorcio y de lo complejo que ha sido para él iniciar una nueva relación.

“Es muy difícil volver a tener pareja, después de otras cosas de las que me di cuenta (...) descubrí que, si yo vuelvo a tener una pareja, lo único que estoy dispuesto a entregarle es mi libertad y la suya, y la gente no quiere ser libre. La gente te quiere cambiar, quiere ser cambiada, quiere que la sometan, ve los celos como un acto de amor”, inició diciendo.

Andrés Parra y Diana Cáliz se casaron en el año 2014, en Cartagena. Anunciaron su divorcio a principios del 2023. Fotografía por: Instagram

“El amor realmente no sabe de celos, ni de posesión, ni de querer cambiar nada. Ahí entonces yo diría ‘yo no he amado’ y ya lo acepto, yo lo que he querido es someter gente a mis caprichos (...) yo creo que yo no he amado hasta el día de hoy, porque yo creí que amor era eso, yo te voy a amar en la medida que hagas caso, te voy a mar en la medida que estés de acuerdo conmigo y así nos enseñaron amar”, añadió Parra.

Así mismo, en su charla con Dante Gebel, Andrés, considerado como uno de los actores más importantes del país, detalló que su separación con Diana “fue morir”. “Yo no sabía que estaba en el personaje 24/7. Estaba luchando contra algo que no era yo. Tuve que morir a ese falso yo (...) siempre fui hipersensible. Mis rupturas de noviazgo eran un drama terrible, me moría en vida; entonces yo decía un divorcio sería la muerte”, relató.

Andrés Parra reveló que se divorció de Diana Cáliz

En la entrevista que otorgó a Santiago Alarcón aseguró que nunca anunció públicamente su divorcio en redes sociales porque consideraba que hacerlo era algo de mal gusto, algo “ñero”.

“Era obvio en mi Instagram. Ahí se sospecha. Me parece medio ñero eso de salir con un post a contar. No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial. Tuve la tentación porque ya automatizamos que todo lo que hacemos va para la red que uno usa. Me detuve y dije por qué tan ñero, dejemos así, se sabrá de alguna forma”, dijo.

Andrés Parra y Diana Cáliz se casaron en el año 2014, en Cartagena. De la relación quedó un hijo llamado Samuel Parra Cáliz.