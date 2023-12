Andrés Parra se confesó sobre incómoda escena que grabó con Lionel Messi

Andrés Parra es un actor colombiano de gran trayectoria, cuyo talento y profesionalismo lo han llevado a compartir set con grandes estrellas, no solo de la actuación sino también del fútbol. Tal fue el caso de Lionel Messi, con quien grabó varias escenas para la serie Los protectores.

Andrés Parra y Lionel Messi se encontraron en París para trabajar en esta producción Fotografía por: Captura de pantalla 'Los protectores' - Star+

La incómoda escena que Andrés Parra grabó con Lionel Messi

Los protectores, protagonizada también por Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, tres representantes de fútbol que están a punto de caer en bancarrota y, cuando una estrella del fútbol aparece en sus vidas, deciden aliarse para superar la crisis.

Aunque el futbolista de la Selección Argentina no fue un actor recurrente en esta producción, original de la plataforma Star+, sí apareció en uno de los capítulos de la primera temporada, estrenada en marzo de 2022, lo que significó su debut actoral.

Lo que muchos no sabían es que para Lionel Messi no fue nada fácil grabar estas escenas, aun cuando estaba en compañía de grandes actores. Sobre esta experiencia habló Andrés Parra por primera vez en una entrevista con Kienyke.

“Mi escena iba a ser muy incómoda para él porque me le siento encima y lo jodo. Entonces hubo que explicarle todos los chistes. Él sabía cómo iba a ser y jamás me dijo como ‘no me vaya a decir eso o no se me siente encima’ ¡Nada! (...) Yo le expliqué y le dije: ‘Mi personaje es muy abusivo y es muy conchudo porque tiene un problema mental que no tiene filtro, y es como un niño chiquito. Él lo que piensa lo va diciendo, entonces voy a ser muy abusivo con usted y le va a decir cosas muy absurdas’”, explicó el caleño de 46 años.

Por último, el protagonista de Escobar: el patrón del mal y El presidente aseguró que ‘Lío’ tiene gran talento para las cámaras: “Nos sorprendió que Messi es un tipo con un sentido del timing, digamos actoralmente, muy bueno. Cuando hacía las pausas, nunca se equivocó. Nunca tocó repetirla por Messi, quienes la cagábamos éramos nosotros”.

Messi actuando en Los Protectores. Es increíble que Leo actúa muy bien, mejor que muchos de los actores argentinos. pic.twitter.com/ITE2ZUEAX2 — Alvy Sportello (@AlvySportello) June 25, 2023

La reflexión de Andrés Parra sobre el amor que se volvió viral en redes

El actor ha aprovechado su popularidad en redes sociales para compartir sentidas reflexiones en las que toca diversos temas, como el amor propio y la empatía. Así lo hizo hace varios meses, cuando motivó a su comunidad de seguidores

“¿No les ha pasado que un día se despiertan en plenitud?, que se levantan con dicha en el corazón y el alma y se sienten felices, con ganas de abrazar a la gente y de dar amorcito ¡Es tan extraño que nos preguntamos por qué! Yo estuve pensando en eso y llegué a la conclusión de que hay días en los cuales la luz de amor que somos aflora y viene a decirnos: ‘No se les olvide que eso son ustedes, no celos, ansiedad, depresión, envidia o ningún otro sentimiento de esos’”, comentó en aquella ocasión.

“Cada vez que se levanten con esa sensación de dicha y plenitud salgan a repartirla porque ella está ahí para que la compartamos con quienes están vueltos mierd*. Es mucha la gente que está rota, partida por la mitad, desesperada, angustiada y sufriendo, y esa luz que brota a veces, de la manera más espontánea, es para ser repartida; ese día abracen, den consejos, perdonen y aprovechen porque no sabemos cuándo esa luz se va a esconder debajo de toda la mierd* que cargamos”, concluyó Andrés Parra en un video que se volvió viral en pocas horas.