Murió Pedro Suárez-Vertiz, ícono del rock latinoamericano

El rock latinoamericano está de luto. Pedro Suárez-Vertiz falleció en la mañana del 28 de diciembre, según dieron a conocer varios medios de Perú, país donde nació hace 54 años.

La partida de Pedro Suárez-Vertiz dejó un gran vacío entre los fanáticos del rock latino Fotografía por: Instagram

¿De qué murió Pedro Suárez-Vertiz?

De acuerdo con la información que se conoce al respecto, el músico falleció a las 6:55 de la mañana en su vivienda, donde estaba acompañado por su hijo mayor. El médico que certificó el deceso aseguró que fue por un infarto fulminante.

Es clave mencionar que este ícono de la cultura peruana anunció en 2007 que padecía de disartria, una enfermedad que causa debilidad en los músculos que se usan para hablar y, a su vez, genera problemas de dicción. A pesar de ello, siguió componiendo canciones y apoyando diversas causas sociales.

La muerte de Pedro Suárez-Vertiz causó gran conmoción y dolor entre su numerosa comunidad de fanáticos, por eso miles de ellos llegaron a las afueras de su casa en Miraflores, donde rindieron homenaje y dejaron varios ramos de flores.

De igual manera, su esposa Cynthia Martínez y sus tres hijos Salvador, María José y Tomás, recibieron el pésame de las autoridades y de conocidas personalidades de ese país.

“Lamentamos el fallecimiento del reconocido músico Pedro Suárez-Vértiz, compositor, cantante e ícono del rock peruano que dejó un legado musical importante. Formó parte del reconocido grupo Arena Hash y luego continuó su exitosa carrera como solista”, fue el mensaje que dejó el Ministerio de Cultura de Perú tras conocerse esta triste noticia.

Un repaso por la obra de Pedro Suárez-Vertiz

Fue considerado uno de los artistas más influyentes y queridos de su país, y su legado musical trascendió generaciones y fronteras.

Fue el fundador y líder de la banda de rock Arena Hash, que tuvo gran éxito en los años 80 y 90 con temas como Cuando la cama me da vueltas, Me resfrié en Brasil y Y es que sucede así.

Tras la disolución de Arena Hash, en 1991, Pedro Suárez-Vertiz inició su carrera como solista y lanzó seis álbumes: No existen técnicas para olvidar (1993), Póntelo en la lengua (1996), Degeneración actual (1999), Play (2004), Talk Show (2006) y Amazonas (2009). Algunos de sus éxitos en esta nueva etapa fueron Un vino, una cerveza, No pensé que era amor y Me estoy enamorando

Además de la música, también se dedicó a la escritura, el periodismo y la producción. Publicó dos libros: Yo, Pedro (2014) y Te quiero, Perú (2018), en los que relató sus experiencias personales y profesionales. También fue columnista del diario El Comercio y productor musical de artistas como Gian Marco, Anna Carina Copello y Nicole Pillman.