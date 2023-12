Canserbero fue asesinado: antigua mánager del rapero confesó el crimen

Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, cumplirá 9 años de fallecido el próximo 20 de enero de 2024. Sin embargo, este será el primer aniversario de su partida en que dicha muerte ya no será más un misterio, pues su homicida confesó toda la verdad.

La muerte de Canserbero

Durante todo este tiempo, y gracias al reporte que entregaron las autoridades venezolanas en su momento, se dijo que el rapero de 26 años se quitó la vida al saltar de un décimo piso, luego de asesinar a su amigo Carlos Molnar con un arma blanca.

No obstante, por la cantidad de inconsistencias que rodearon la muerte del ‘Can’, Tarek William Saab, fiscal de ese país, anunció a finales de noviembre pasado la reapertura de esta investigación y la exhumación del cadáver.

Los resultados de las nuevas pruebas fueron contundentes y expusieron que Canserbero no se suicidó: “Las lesiones que presentó Tirone González en su humanidad fueron causadas estando vivo, pese a que él mismo se encontraba en estado de reducción esquelética. Se observó en la exhumación que dichas fracturas fueron graves y las mismas tenían reacción vital (...) Según registros fotográficos de la inspección del cadáver, tomados en 2015, las lesiones fueron causadas con un objeto cortante con bordes bien definidos”.

Fotografía por: Fiscalía de Venezuela

Homicida de Canserbero confesó toda la verdad

Al verse acorralada por los investigadores venezolanos, Natalia Améstica, esposa de Carlos Molnar y quien estuvo presente en ese momento, declaró ser la responsable del doble homicidio.

Lo primero que reveló Natalia Améstica, por medio de un video que compartió la Fiscalía de Venezuela, es que dopó a Tirone José y a Carlos con un fármaco que se utiliza para el tratamiento de estados de ansiedad, especialmente en crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso.

“Al momento de quedar somnolientos yo ataco a Carlos directamente en el cuello. Él cae al piso y lo ataco de nuevo por la espalda y el brazo. Tirone me ve y yo le explico que fue un ataque de ira, pero como estaba somnoliento no me presta atención y cae dormido en el sofá. Es cuando le doy dos puñaladas en su costado”, explicó con total frialdad la asesina de Canserbero, quien fue su mánager durante muchos años.

La mujer también confesó en el relato que Guillermo Améstica, su hermano, y tres oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) le ayudaron a manipular la escena del crimen.

Aquí la confesión sobre asesinato del cantante Canserbero por parte Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores materiales del hecho. pic.twitter.com/PcLbJanZfW — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) December 26, 2023

“Desesperada, llamé en ese momento a Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Él llegó a las 11 de la noche acompañado por tres funcionarios del Sebin, cuyos nombres desconozco, y ellos terminaron de arreglar la escena para que pareciera un homicidio y un posterior suicidio”, agregó.

Por último, Natalia Améstica aseguró que su hermano se encargó de apuñalar a Carlos Molnar en otras cuatro oportunidades más, así como de ordenar que se lanzarla el cuerpo de Canserbero por una ventana.

“Mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos; mientras los funcionarios del Sebin traen el cuerpo de Tirone a la cocina, le quitan la franela y se le da con un tubo por la cara; mi hermano Guillermo es quien lo hace. Luego de eso, él mismo es quien nos explica qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana y fue lo que hicimos (...) Él se va porque no podía estar ahí y es cuando yo me cambio y hago como si todo acabara de pasar, le pido auxilio a los vecinos y es llega el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)”, concluyó la mujer, quien será sometida a juicio en próximos días.