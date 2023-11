Camilo recordó conmovedora experiencia con fanático en situación de discapacidad

Camilo Echeverry es uno de los cantantes colombianos con mayor reconocimiento internacional. Su excelente momento profesional se ve reflejado en sus dos giras mundiales, Mis Manos Tour y De Adentro Pa´ Fuera Tour, que han contado con lleno total.

Tanta es la popularidad del paisa entre su comunidad de seguidores, que se cuentan por decenas las experiencias emotivas que ha vivido junto a estos fanáticos. Precisamente una de ellas, que recordó hace pocos días, dejó conmovidos a quienes lo escucharon.

Camilo Echeverry Fotografía por: Johan López

Camilo y su experiencia con seguidor en Uruguay

En charla con El Hormiguero, programa de televisión en España, el intérprete de Vida de rico y El mismo aire contó que hace poco, en una presentación que tuvo en Montevideo (Uruguay), tuvo una experiencia que calificó como “espiritual”.

“Hubo un chico que no me miró a mí nunca, sino que estuvo atento a una muchacha que me estaba dando a mí la espalda; entonces parecía que estaban discutiendo porque ella movía las manos y él como que parecía ignorarla mientras asentía con la cabeza ¡Imagínate la situación! Y no pararon durante todo el concierto”, comentó Camilo.

Tras finalizar el concierto, el videógrafo del antioqueño de 29 años le explicó todo, aclarando que se trató de un fanático en situación de discapacidad auditiva y de su amiga que le traducía las canciones a lenguaje de señas.

SE NOS ERIZÓ LA PIEL CON ESTA HISTORIA 🥹 #Camilo estuvo presente en el programa español #ElHormiguero y contó la historia un fan sordo y como vive su música sin poder escucharla. Les juro que vale la pena escucharlo cada segundo. Sin dudas la música traspasa cualquier cosa.🙌✨️

¿Qué hizo Camilo con seguidor sordo de Uruguay?

El músico colombiano aprovechó que, al día siguiente, tenía programada una segunda fecha en esa misma ciudad, y encargó a su equipo que buscara al joven, pues quería conocerlo. Fue entonces cuando ocurrió algo “especial e interesante”.

“El chico en un momento llega y, a través de su intérprete, me preguntó si podía tocarme el cuello para sentir la vibración de mi voz”, dijo el ganador del Factor Xs. La producción del programa mostró el video del momento en que Nacho toca al cantante mientras interpreta Millones.

Las sorpresas para Camilo no pararon allí, pues justamente la canción que Camilo interpretó, sin saber la razón que lo llevó a elegirla, tenía un significado especial para él.

“Cuando la terminé de cantar, me preguntó si había leído una carta que me envió y le dije que no, que no me la habían entregado. Consulté con mi equipo y me dijeron que alguien la tenía, y al leerla, allí decía que gracias a ‘Millones’ él hizo una reflexión muy bonita en la que le preguntaba a Dios porqué si en este mundo hay millones, por qué si tenía tantas opciones, lo eligió a él para sobrellevar esa enfermedad”, concluyó.