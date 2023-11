Shakira confirmó su regreso a España ¿Va a dejar Miami?

La separación de Shakira y Piqué ha sido tema de conversación durante varios meses, no solamente por la manera en que se dio la ruptura, sino también por lo que implicó posteriormente para ambos. La colombiana, por ejemplo, dejó su vida en Barcelona y se radicó con sus hijos en Miami.

A pesar de su salida, Shakira parece no olvidar del todo a España Fotografía por: Instagram @shakira

Shakira está de vuelta en España y genera varios rumores

La cantante llegó a territorio norteamericano en abril, y apenas dos meses después regresó a Barcelona para encontrarse con Gerard Piqué, quien pasó unos días con sus hijos Milan y Sasha.

Dos semanas más tarde volvió a España, en medio de una visita causó un gran revuelto, pues viajó hasta allí para acompañar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Fórmula 1. Se ha especulado que tendría una relación amorosa con el piloto británico.

Seis meses después de haber dejado la Madre Patria, Shakira confirmó que estará de vuelta por tercera vez. Su declaración generó una gran cantidad de reacciones entre sus fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre la emoción que tendría de regresar al lugar donde vivió los últimos 13 años.

Sin embargo, la verdadera razón que motiva el arribo de la barranquillera a Sevilla tiene que ver con la música. La cantautora estará presente en la gala de los premios Grammy Latino, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre.

¿Por qué sería casi imposible que Shakira volviera a España?

Aparte de los problemas legales que la intérprete de TQG y Te felicito tiene con el Ministerio de Hacienda de ese país, su regreso a territorio europeo es casi imposible si se tiene en cuenta que la estrella latina salió de ese lugar muy abrumada por su separación de Gerard Piqué, así como por el asedio de la prensa a sus hijos.

“En Barcelona teníamos paparazzi en nuestra puerta todos los días. Aquí son niños normales que disfrutan de la normalidad, que es lo que debería ser la escuela: un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos”, expresó en entrevista con la revista Billboard.

De igual manera, en su charla con Elle mencionó que el tiempo vivido en España no le favoreció a su trabajo, pues en este país no hay tanto movimiento en la industria musical, como en Estados Unidos, donde vivía antes: “Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, entonces yo tenía que apoyarlo. Uno de los dos tenía que hacer un sacrificio, ¿no? Y fue así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos”.