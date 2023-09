Camilo contó que ‘paparazzi’ lo engañó para tomar fotos de su hija: ‘irrespetuoso’

Camilo y Evaluna han compartido con sus seguidores detalles de su relación y del nacimiento de su hija Índigo, el 9 de abril del 2021, pero han preferido mantener en reserva el rostro de su primogénita, reservando esa parte de su vida para que sea la pequeña quien decida, cuando tenga edad, aparecer o no en los medios.

La familia Montaner comparte también la filosofía de la pareja de artistas, pues según declaró Ricardo Montaner, padre de Evaluna y suegro de Camilo, quieren proteger a los menores de la casa. Aunque ha sido muy difícil por el asedio de los medios, ocultar el rostro de índigo, los padres, que viajan por el mundo con su hija, habían logrado mantener la carita de su hija en el anonimato, mostrando, en sus videos, algunas partes de su cuerpo, con las manos, la espalda o los pies.

Aunque los fotógrafos habían logrado captar, a lo lejos, la cara de la menor mientras estaba con sus padres en un aeropuerto, los hechos de esta semana, cuando varios paparazzi invadieron la privacidad de su familia, hicieron que Echeverry se pronunciara. El cantante paisa reveló lo que sintió luego de ver las fotos que los fotografos le hicieron a la familia cuando se encontraba dando un paseo por la capital española. El intérprete de Alaska y Vida de rico contó que las imágenes fueron tomadas por dos fotorreporteros que se acercaron a ellos.

“Pues voy a aprovechar pa contar esto porque no lo he contado antes. Okay. Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle en Madrid, ¿no? Okay. Estábamos saliendo de un lugar, tomando café, algo así. Había dos paparazzis afuera tomando fotos y yo dije, upa, okay. La aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y como tan violando el espacio personal, que Índigo se asustó. Índigo que nunca llora en la calle, ni nada, que ella está súper tranqui, llorando porque se asustó. Entonces le dijimos al tipo, ‘compadre, ven’, el tipo viene y yo le dije: ‘mi hermano te puedo pedir porfa, que me cuides a Indi, no le tomes fotos a Indi”, contó Camilo.

El paparazzi le mintió a Camilo y a Evaluna

Luego de la solicitud del cantante, el paparazzi le dijo que no se preocupara, pues no publicaría las fotos de la niña, pues al hacerlo violaría la ley estaría cometiendo una falta y podría tener un lío legal. Camilo y Evaluna creyeron en sus palabras y hasta decidieron posar para su lente y así evitar que la niña estuviera más expuesta.

“El tipo, de manera irrespetuosa, prometió que no iba a tomarle fotos a Indi, y la tomó y la posteó, y justo en la que sale ella llorando”, declaró Echeverry. En las imágenes que se filtraron se ve a Índigo en su coche mientras Camilo la pasea. Al lado aparece Evaluna, de espaldas. Las reacciones al hecho no tardaron en aparecer, muchos escribieron que se parece a Evaluna, otros estuvieron de acuerdo con la decisión de los esposos Montaner, que desean proteger a su hija.