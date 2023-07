‘Yo me llamo Shakira’ puso a discutir a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola

Esta noche se estrenó una nueva temporada de Yo me llamo en Caracol Televisión. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno recibieron en el templo de la música a varios artistas que quieren ser los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

Pipe Bueno regresa como parte de los jurados del reality después de 5 años de ausencia. Fotografía por: Cortesía

Imitadora de Shakira cautivó a los jurados de ‘Yo me llamo’

Por el escenario pasaron los imitadores de Miguel Bosé, Héctor Lavoe, Marc Anthony, Karol G, Luis Miguel, Shakira, entre otros. Una de las presentaciones que más llamó la atención de los jurados fue la de la intérprete de Copa vacía.

Una vez llegó al escenario, la artista cautivó con su presencia, su físico, su movimiento de caderas y por supuesto con su voz. Quedaron tan impactados con su parecido que César Escola no pudo ocultar su emoción: “qué alegría. Eres igual”, dijo.

Por su parte, Amparo agregó: “es un clon físicamente. Eres muy afinada, bailas muy lindo. Me encanta Shaki. Sí te llamas”. Pipe Bueno quiso resaltar una de las frases que Shakira dijo en su canción Music Sessions #53: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

El comentario no fue del total agrado de La Diva colombiana, quien dijo contundentemente: “siempre hemos facturado, esto tampoco lo dijo Shakira solamente. No nos quiten la llorada porque vamos a llorar siempre, no por hombres sino por otras cosas también”.

Escola quiso calmarla diciéndole que no se molestara: “pero no te enojes”, a lo que ella respondió: “no me enojo, sino que entonces ahora nosotras facturamos solo porque Shakira lo dijo. Ella también ha facturado toda la vida. Somos sensibles, frágiles y nos encanta ser mujeres que podamos llorar, cómo que no. ¿Entonces nos van a quitar la llorada? ¿Así de terrible se está volviendo el mundo? Hay que llorar también”.