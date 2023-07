Yo me llamo 2023: Conoce al cuarto jurado que acompañará a Amparo, César y Pipe

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y el cantante de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo me llamo.

Jurados de ‘Yo me llamo’

Una de las novedades para esta edición en ‘Yo me llamo’ es la llegada de Sinfoni, un cuarto jurado que, junto a Amparo, César y Pipe, evaluará a los participantes para elegir al doble perfecto. “Por primera vez, todas las noches serán de premiación y estarán a cargo de una nueva y atractiva jurado: Sinfoni, el hada de la afinación creada con Inteligencia Artificial ¡estamos seguros que traerá mucha felicidad al concurso!”, aseguró Shela Aguilera, gerente de Programas de talento de Caracol Televisión.

Por su lado, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión nos reveló detalles de la relación entre Amparo Grisales y Sinfoni.

“Llegó la posibilidad de crear un ser, que fuera un jurado extra que se encargará de decir quien es el mejor de cada noche ¡eso es increíble! y nace Sinfoni, una mujer muy linda, tiene unos ojos azules penetrantes, que está en un entorno musical que va en sintonía con este set.

“Ella comienza a interactuar con los participantes y decide quién es el mejor, sin embargo, lo que ella mide no necesariamente están de acuerdo los jurados del programa, porque es un tema de subjetividad absoluta y ahí es donde empiezan los roces con Amparo y César”, dijo a Vea.

¿Qué opinan los jurados?

Amparo Grisales

“Como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”.

Pipe Bueno

“Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”.

César Escola

“En esta nueva temporada los televidentes verán talento como nunca han visto. Cada vez que hacemos Yo me llamo pensamos: ¿será que encontraremos participantes talentosos como la temporada pasada? y la respuesta es: ¡sí! Cada vez los participantes se preparan más para ser el doble de su artista preferido. Tengo claro que daré un no rotundo cuando vea que la imitación cae en la parodia y desdibuja la esencia del artista original”.

