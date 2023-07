Yo me llamo Farruko tiene la misma enfermedad que él y es hijo de famoso cantante

El pasado miércoles 26 de julio, se estrenó una nueva temporada de Yo me llamo. En esta oportunidad, Pipe Bueno llegó a acompañar a César Escola y Amparo Grisales como jurados.

En el primer capítulo llegaron varios artistas al teatro de la música con la ilusión de erizar a toda Colombia con sus parecidos a sus cantantes favoritos. Algunos pasaron de una vez a la siguiente etapa, otros tendrán una nueva oportunidad para terminar de convencer a los jurados, pero otros, en definitiva, parece que llegaron al lugar equivocado, como en el caso del supuesto imitador de Mario Bross, el de Feid, las dobles de Karol G y Amanda Miguel y el de Axl Rose.

Imitador de Farruko es hijo de Aníbal Velásquez

En el transcurso de la noche llegó el doble de Farruko, el artista puertorriqueño conocido por sus éxitos Pepas, Bellaquita, Inolvidable, Esta vida, entre otras.

El imitador, cuyo nombre de pila es Axel Velásquez, nació en Medellín y es hijo de una familia de artistas. “Mi padre es Aníbal Velásquez, el gran juglar, conocido por todos ustedes como el rey de la guaracha. Me siento muy orgulloso de seguir sus pasos, aunque admiro la música de mi padre, seguí otro rumbo, otro tipo de ritmo, por la juventud me inclinaba por otros estilos. No sé qué vaya a opinar mi papá al verme cantar como Farruko, pero yo sí siento que me llamo Farruko”.

César Escola y Amparo Grisales le dieron su voto de confianza, pero Pipe Bueno no quedó completamente convencido, así que oprimió el botón rojo y le dijo que se siguiera preparando para la otra oportunidad que va a tener. “Elegí Farruko porque mi parecido con él es natural, la contextura, la barba, me hice los mismos tatuajes, casualmente tiene la misma enfermedad que yo, que es gota, en altos niveles, por algo Farruko no se mueve tanto”.

¿Qué es gota, la enfermedad que padecen Farruko y su imitador de ‘Yo me llamo’?

De acuerdo con la Fundación Española de Reumatología, “la gota es una enfermedad reumática que se produce por la formación de cristales de una sal del ácido úrico (urato de sodio) en los tejidos, más frecuentemente en las articulaciones. Es causada por tener un nivel de ácido úrico superior a lo normal en el cuerpo”.