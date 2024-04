¿Y Nataly? Melfi y Martha Isabel bolaños encendieron LCDLF con su primer beso

Cada noche, los participantes de La casa de los famosos dan mucho de qué hablar por todo lo que ocurre al interior de la casa. Esta semana, aunque hubo algunos momentos de tensión, también los famosos tuvieron unos ratos de dispersión.

Te puede interesar: Así se veía la mamá de ‘La Segura’ de LCDLF antes de todas sus cirugías estéticas

Participantes de ‘La Casa de los famosos’. Fotografía por: Cortesía

¿Qué pasó con Miguel Melfi y Martha Isabel Bolaños?

Recordemos que Melfi sostuvo un romance con Nataly Umaña dentro del reality. Su relación fue muy comentada en redes sociales y medios de comunicación porque la actriz estaba casada con Alejandro Estrada desde hace 12 años.

Luego que la actriz de Los canarios salió del reality show de RCN y ViX, se comenzó a notar una aparente conexión entre Melfi y la actriz Martha Isabel Bolaños. De hecho, sus mismos compañeros habían comentado eso varias veces y en una oportunidad, el panameño reveló que, en caso de un trío, le gustaría que fuera con Nataly y ‘La Pupuchurra’ de Betty, la fea.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así fue el beso de Melfi y Martha Isabel Bolaños

Este fin de semana, antes de la eliminación, los participantes se reunieron para tener un rato de dispersión jugando a ‘La botellita’, donde tenían que decir la ‘verdad o reto’.

En el caso de Melfi y Martha asumieron el reto y se dieron un beso, esperado por algunos de sus compañeros y por muchos internautas y televidentes.

“Él no quiere”, dijo Martha, a lo que él respondió: “no, yo no quiero, entonces nosotros nos tenemos que estar besando con todo el mundo y el resto no, entonces a mí no me parece”. Después de la insistencia de sus compañeros, finalmente se dieron el beso.

Aunque no se trató de un beso largo sino de un “pico”, la actriz manifestó que le dio pena y, de hecho, se puso roja.

“Por fin a Martha le dan un beso después de 20 años”, “la cara de melfi de incómodo y estoy de acuerdo con lo que dice él, el ser soltero no significa estar besándose con todo el mundo”, “Después dicen que el caliente es Melfy, ojo el no quería y ella no se negó. El se lo dio por caballero”, “uy el mal karma de Nataly ya está haciendo efecto, definitivamente todo se devuelve en está vida y esto es la prueba reina de eso... Ahora Nataly va a tener que sufrir desde afuera viendo como Melfi se mete con otra”, “Martha tiene una autoestima muy baja, Melfy se negó y dijo que no se tiene que estar besando con todo el mundo”, comentaron algunos internautas.

Vea también: Papá de ‘La Segura’ reapareció y habló de ella: “prefería que Dios se la llevara”

Ellos no fueron los únicos que se dieron un beso, Ornella y Miguel Bueno también, y Sebastián González le dio un beso en la oreja a Camilo Pulgarín.