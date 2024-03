¿Nataly Umaña se divorciaría de Alejandro Estrada?: “siempre lo voy a querer”

En toda una polémica se ha convertido la cercanía de Nataly Umaña y Melfi en La casa de los famosos. Con el paso de los días, los participantes han entablado una gran amistad, que no ha sido bien vista por algunos de sus compañeros y por los televidentes.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, su esposo. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña - Captura de pantalla RCN Televisión

En redes sociales han surgido múltiples comentarios al respecto, teniendo en cuenta que Nataly está casada con Alejandro Estrada desde el 2017. Las primeras semanas del reality de RCN, los participantes cruzaban miradas, para algunos un poco sospechosas, pues estaban dejando en evidencia un aparente gusto, según dicen en redes; sin embargo, con el paso de los días, se consolidó mucho más la amistad, incluso, ahora duermen juntos.

Nataly Umaña reveló qué pasaría si se divorcia de Alejandro Estrada

Aunque la actriz y todos los participantes de La casa de los famosos tienen prohibido tener contacto con el mundo exterior, su esposo Alejandro Estrada está enterado de lo que está ocurriendo con ella dentro del reality, pues él mismo reveló que se ve el programa todas las noches.

Durante una conversación que tuvo Nataly con Sandra Muñoz y Ornella Sierra, confesó qué pasaría si se llegase a divorciar de su esposo. “Alejo en serio es el hombre que me ha amado más bonito en mi vida, porque es un excelente ser humano, lo hemos hablado muchísimas veces y sabemos que, si Dios no lo quiera, nos llegamos a separar, yo siempre lo voy a querer tener en mi vida”, dijo.

De igual manera, afirmó que, hasta el momento, no ha tenido necesidad de reprocharle nada a su esposo, a quien define como un gran hombre: “es un excelente hombre, un excelente ser humano, yo no tengo queja alguna, solo que las relaciones se van como transformando. Uno va adquiriendo hábitos, pero yo no tengo una queja”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar: “ya no lo quiere como pareja”, “cuántas no daríamos por tener a un hombre así como lo describe Nataly, qué extraño es el amor”, “dañando su relación por un hombre como Melfi, que es del pueblo y para el pueblo el siempre utiliza esa estrategia en los realitys”, “en pocas palabras ya no lo quiere”, “se escucha agradecida más no enamorada”, “habla de él como un amigo, pero no como un esposo que ama”, “con eso lo dijo todo”.