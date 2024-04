Papá de ‘La Segura’ reapareció y habló de ella: “prefería que Dios se la llevara”

Hace unos días, La Segura, participante de La casa de los famosos, abrió su corazón y habló de su historia de vida y se refirió a todos los difíciles momentos que ha tenido que enfrentar desde que era una niña.

La generadora de contenido contó que sufrió un atentado en el que dos balas la impactaron y le quitaron la movilidad de sus piernas. “Cambió completamente mi vida. Quedé sin la movilidad de mis piernas por completo… Mi vida se derrumbó por completo, lo primero que le dije a Dios fue que si no me regresaba la movilidad de mis piernas acabaría con mi vida”, dijo en la sección de ‘La línea de vida’ del programa.

¿Por qué La Segura y su papá tuvieron una mala relación?

Una de las palabras que más impactó fue que la creadora de contenido caleña aseguró que, en ese difícil momento, su papá le había dicho “ojalá te quedes cuadripléjica”, razón por la que, según ella, no lo ha podido perdonar.

Después de varios días, Alexander Segura, su papá, reapareció y contó su versión de lo ocurrido en ese momento con su hija. En una entrevista con Tu barco news, el progenitor de la influenciadora aseguró:

“En este momento no hay relación (con La Segura), pero sí hay una muy buena relación con mi hijo que en sus momentos ha querido verse afectada, pero mis dos hijos son muy nobles y me siento orgulloso de eso”, dijo.

Natalia Segura y la ausencia de su papá

La influenciadora reveló que tras la separación de sus padres todo en su vida cambió. Una de las cosas que más le hizo falta fue la presencia de su figura paterna. Sobre eso, Alexander reveló: “El tema es de fondo, me sorprendió que Nata dijera que a los 9 años hubo la ruptura cuando a esa edad ella estaba en escuelita todavía, la ruptura comenzó cuando ella tenía 14 años. Creo que la ausencia de padre fue por las dificultades que se presentaron como pareja, pero yo estuve ahí, de pronto no fui el papá que ella esperaba. Después de eso sí hubo ausencia de padre porque hubo una guerra frontal por las peleas mías con su mamá. La ruptura genera unos lazos de resentimiento y amargura”, concluyó.

¿Alexander Segura le deseó la muerte a Natalia Segura, su hija?

Sobre las declaraciones de su hija donde aseguró que él deseó que quedara cuadripléjica, él aceptó que sí le dijo eso, pero no con la intención que todo el mundo cree: “Mi hija tiene un atentado y lo tiene producto de algo que yo desconocía, por unos encuentros de una relación que tenía y esa persona la amenazó y mi hija estuvo a punto de perder la vida. En ese orden de ideas, cuando pasa lo que pasó, y yo le digo: ‘el Dios que yo conozco, si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se me va a poner a corretear y la vida se te va a perder, yo prefiero que Dios me la deje sentadita o que se me la lleve’. Eso no va a cambiar nunca, porque yo como papá prefiero que mi hija no se me pierda, a que yo sea amigo de mi hija pero termine en un lugar de oscuridad”.

De acuerdo con lo que dijo, producto de un desacuerdo con su hija, le habló fuerte, pero afirma que se lo volvería a decir, pero con más amor y no con ese resentimiento. “Mi hija venía en una carrera de desprestigio a través de las redes sociales y yo callaba, el último video me indignó y yo le puse un audio donde yo le dije: ‘mocosa, babosa, vos no sabés en el problema que te estás metiendo, vos creés que los padres se pueden deshonrar, y el Dios del cielo te puede tocar y anular y no vas a poder hacer nada y vas a ver cómo es atentar contra tu padre ofendiendo al Dios del cielo’”.

Al final, aprovechó el espacio para pedirle perdón a su hija por lastimarla con sus palabras y le expresó su amor. “Acepto que yo lo que le dije se lo volvería a decir con amor, el error fue que estuve lleno de resentimiento con ella. Yo le dije que no me interesaba su fama ni su riqueza. Estoy muy arrepentido de todos los momentos que no he podido ser el padre que ella espera, le pido perdón porque le he herido su corazón, pero puedo tener la tranquilidad que yo amo a mi hija y deseo que ella salga adelante y pueda hacer las cosas. No voy a hacer amigo de ella si sé que algo le va a hacer daño en su vida espiritual”.

Luego, le envió un mensaje directo a la participante de La casa de los famosos. “La última vez que nos vimos dijiste que habías estado muy triste porque yo no lloraba al haberte abrazado, pero yo he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido, pero también creo que todas estas situaciones aparentemente injustas te han hecho ser la mujer que eres, una valiente, te amo mucho, eres un gran orgullo para mí”.