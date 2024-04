Así se veía la mamá de ‘La Segura’ de LCDLF antes de todas sus cirugías estéticas

La Segura es una de las generadoras de contenido más comentadas en Colombia. En su cuenta de Instagram tiene 8,9 millones de seguidores, quienes la han estado apoyando en su participación en La casa de los famosos.

La creadora de contenido ha generado controversia, pues, junto con Karen Sevillano, han protagonizado varias discusiones con algunos de sus compañeros, entre ellos, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo, con quienes no tienen una buena relación.

Alexa Mena, la progenitora de la caleña, le pidió esta semana a los seguidores de su hija que no la salven en eliminación, sino que, por el contrario, la ayuden a salir pues en los últimos días, su hija ha presentado algunos quebrantos de salud dentro del reality.

¿Quién es la mamá de La Segura y cuántas cirugías tiene?

Alexa Mena, la mamá de La Segura, ha llamado la atención de los internautas por su aspecto físico, pues ha gastado una millonada en cirugías estéticas, según ha revelado ella misma.

“Este cuerpecito tiene más o menos 75.000 dólares, más o menos 300 millones de pesos he invertido en mi cuerpo. Me han hecho dos cirugías en la nariz, cada una costó 15 millones de pesos, y siete cirugías de senos. No todas costaron lo mismo, yo no tenía nada, entonces empecé de menor a mayor tamaño, cada año me operaba. Los últimos implantes no los voy a olvidar, porque los hicieron solo para mí y costaron 40 millones de pesos”, le dijo al tiktoker Javier Cardona hace un tiempo.

Mamá de La Segura antes y después

Mena ha sido blanco de críticas por su aspecto físico. Para muchos usuarios las cirugías que se ha realizado son un poco exageradas, pues le cambiaron completamente sus rasgos naturales, pues, según algunos, ya no queda nada de la Alexa Mena de antes, “parece otra persona”, dicen algunos.

Hace un tiempo se viralizaron unas imágenes de la progenitora de Natalia Segura, cuando no se había realizado ningún procedimiento estético. Por supuesto, los seguidores se “escandalizaron” con el evidente cambio: “esa era la mamá cuando estaba joven. Dios se cambió hasta la nacionalidad”, “era muy linda...fueron las cirugías la que la volvieron otra persona”, “lo que hace la plata, no eres linda porque no tienes”; “qué transformación la de la mamá”, “la verdadera madre de la segura y la señora que luego la adoptó”, “con razón se ha hecho tantas cosas la señora”.