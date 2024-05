Martha Isabel Bolaños no aguantó y confrontó a Julián Trujillo ¿Fin de los Galácticos?

Teniendo en cuenta que faltan apenas 15 días para el gran final de La casa de los famosos, los enfrentamientos entre miembros del mismo equipo han sido cada vez más recurrentes. El pasado miércoles, por ejemplo, los protagonistas fueron Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo, de los ‘Galácticos’.

Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Walter Gómez Urrego/Canal RCN

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo?

Resulta que la actriz sostuvo una discusión con Alfredo Redes, quien la calificó como una persona “falsa”. Además, el influenciador cartagenero aseguró que “Julián era más chévere” antes de entablar una amistad con ‘La Pupuchurra’.

Este incómodo cruce de mensajes ocurrió frente a los ojos de Julián Trujillo, aunque el actor no intervino en ningún momento para defender a su compañera. Razón por la cual Martha Isabel Bolaños le hizo un fuerte reclamo.

“Te estoy viendo así de chiquito porque no... sí me dolió. No (quería) que te pararas ahí a discutir o a argumentar, pero sí una palabra habría sido chévere, ante lo que dijo Alfredo. Yo esperaba una reacción tuya y me dolió tu silencio. Me sentí atacada por medio de una situación en la que estábamos los dos ahí”, manifestó la caleña de 50 años.

Por su parte, Julián Trujillo se defendió al señalar que la reacción de Alfredo Redes surgieron como respuesta a una provocación de ella hizo al llamarlo “pesadito”: “Me parece más sabio, prudente e inteligente no responder, el silencio a veces dice mucho más”.

Sebastián González opinó sobre las diferencias entre Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo

Teniendo en cuenta que no encontró arrepentimiento ni consuelo por parte de su compañero, Martha buscó al otro integrante del equipo ‘Galático’. Sin embargo, la respuesta fue similar a la que recibió del actor bogotano de 37 años.

Según Sebastián González, hay ocasiones en la que es preferible guardar silencio para evitar discusiones innecesarias y desgastantes. De hecho, le aconsejó seguir este mismo comportamiento para convertirse en una de los finalistas y no generar tensión entre el público.

A pesar de los consejos que recibió de sus amigos y compañeros en La casa de los famosos, Martha Isabel Bolaños no estuvo de acuerdo del todo y reiteró por última vez que debieron haberla defendido, como suelen hacerlo.