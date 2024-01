Laura Tobón y los retos de volver a ‘La Voz Kids’ tras convertirse en mamá

Laura Tobón volvió a La Voz Kids, tras ausentarse durante las versiones del 2023 por el nacimiento de Lucca, su primer hijo, quien cumplió dos años el pasado 29 de diciembre.

Convertirse en espectadora de este concurso musical, después de ser la presentadora durante varias temporadas, fue una experiencia sobre la cual habló en exclusiva con la Revista Vea.

Así le fue a Laura Tobón como televidente de ‘La Voz Kids’

La bogotana de 34 años condujo las versiones del 2021 (Kids y Senior) en estado de embarazo. Sin embargo, al año siguiente se ausentó parar cumplir con su licencia de maternidad y estar presente en los primeros meses del pequeño Lucca.

“Volver aquí, después de haber presentado embarazada y de ver las dos temporadas del 2022 desde mi casa, junto a mi hijo, me hacen sentir muy afortunada y agradecida (...) Ser mamá te cambia muchas cosas, entre esa la manera en cómo te relacionas con otros niños. Ahora siento que soy más sensible a sus historias y a ellos como tal”, comentó la presentadora de La Voz Kids.

“Esta es mi temporada número cinco en ‘La Voz Kids’ y es maravilloso ver esa transición en la que, inicialmente, se vio a una Laura mucho más joven, luego a una Laura embarazada y ahora a una Laura que es madre. Por esa razón creo que este año la conexión con los niños y las familias es mucho más estrecha. Esta es mi temporada más sentimental porque me siento parte de las familias, entonces me involucro mucho más en las historias, grito, lloro y salto junto a ellos”, agregó Laura Tobón en su charla con la Revista Vea.

Por último, la también modelo y figura de redes sociales agradeció las palabras que recibe de los televidentes, quienes suelen manifestarle su admiración a través de Instagram, X y otras plataformas digitales.

“El cariño del público ha sido impresionante y eso es algo para lo que no tengo palabras. Incluso, diciendo esto me dan ganas de llorar porque me siento agradecida y bendecida. No es algo sencillo de obtener y mantener”, concluyó.

Laura Tobón fue reemplazada en la pasada temporada de ‘La Voz Kids’ por Laura Acuña Fotografía por: Daniel Guerrero Aldana

¿Qué opina Laura Tobón de sus nuevos compañeros de ‘La Voz Kids’?

“Iván Lalinde, con quien no había tenido la oportunidad de trabajar, se convirtió en un colega y un apoyo enorme. Aquí todos somos compañeros y, más que eso, somos familia. Nos acompañamos siempre y no existe ningún tipo de competencia entre nosotros. Siento a todos como una familia cálida y hermosa”, aseveró la dos veces ganadora de los Premios TVyNovelas.

Por último, Laura Tobón explicó al público por qué no deben perderse un solo episodio del concurso infantil de Caracol Televisión:

“Esta temporada es una mezcla de historia admirables, de talento, de géneros musicales y de mucha cultura. Tenemos concursantes de varios países, incluso de Europa, entonces todo eso enriquece mucho. La Voz Kids es un formato que necesitamos en medio de tantas noticias negativas. Para desconectarse de lo malo hay que hacerlo con algo que te llene de magia, y eso es este programa”.