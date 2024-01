Laura Tobón hizo impactante revelación sobre su infancia en ‘La Voz Kids’

Laura Tobón volvió a La Voz Kids en 2024, tras tomarse su licencia de maternidad en la pasada temporada, cuando Laura Acuña estuvo en su lugar.

El regreso de la presentadora al concurso musical del canal Caracol tiene felices a los televidentes, quienes destacan, a través de redes sociales, su carisma y sensibilidad con los niños que allí participan.

Muchos fanáticos de Laura Tobón y seguidores de 'La Voz Kids' desconocían este oscuro capítulo de su vida Fotografía por: Daniel Guerrero Aldana

La confesión de Laura Tobón en ‘La Voz Kids’

Camila Tamayo fue una de las concursantes que presentó su audición a ciegas este 10 de enero y lo hizo de una manera impresionante, pues demostró su amor por el rock y su potencia vocal con una canción de Charly García. Esto fue suficiente para que Aleks Syntek volteara su silla y la convenciera de hacer parte de su equipo.

Sin embargo, antes de hacer su aparición en el escenario de La Voz Kids, Camila Tamayo tuvo una pequeña charla con Laura Tobón y le confesó que sufre de bullying en el colegio porque le gusta tener el cabello corto. Fue entonces cuando la presentadora de 34 años, identificada con esta historia, hizo una revelación que resultó impactante para los televidentes.

De acuerdo con lo que contó la también modelo y figura de redes sociales, cuando era niña también fue víctima de este tipo de acoso por parte de quienes se burlaban de su baja de estatura y sobrepeso.

“A mí en el colegio también me hacían ‘bullying’, pero me hice más fuerte porque me ayudo y aunque haya niños que no entienda tu estilo, tus creencias o emociones, nunca te dejes afectar por nadie porque lo más importante es que creas en ti misma”, advirtió la bogotana, quien comentó en otra ocasión que su apodo de aquella época era ‘La vaca Lola’.

Laura Tobón, feliz y agradecida de volver a ‘La Voz Kids’

En entrevista con la Revista Vea, la presentadora del canal Caracol habló sobre esta nueva oportunidad que tiene de trabajar con niños. En esta conversación destacó que, aunque siempre ha sido feliz con su trabajo, ahora goza más esta experiencia porque hace poco se convirtió en madre de Lucca y esto la hace sentir una conexión especial con los más pequeños.

“Volver aquí, después de haber presentado embarazada en 2022 y de ver las dos temporadas del 2023 desde mi casa, junto a mi hijo, me hacen sentir muy afortunada y agradecida. El cariño del público ha sido impresionante y eso es algo para lo que no tengo palabras (...) Ser mamá te cambia muchas cosas, entre esa la manera en cómo te relacionas con otros niños. Ahora siento que soy más sensible a sus historias y a ellos como tal”, comentó Laura Tobón.