Laura Tobón celebró el cumpleaños de su bebé con emotivo mensaje en redes

El 29 de diciembre del 2021 Laura Tobón y su Álvaro Rodríguez, su esposo, dieron la bienvenida a Lucca, su primer hijo. Fue en julio de ese año que la presentadora anunció su embarazo.

Puedes leer también: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al ‘Desafío’ 2024?

“Con todo mi amor les comparto esta sorpresa. Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos (...) después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hijo/a. No se imaginan la emoción que tengo de vivir este nuevo capitulo de mi vida y cómo voy a prepararme para ser la mejor mamá que pueda”, dijo en su momento al anunciar su estado.

Lucca, hijo de Laura Tobón, cumplió dos años

En la mañana de este 29 de diciembre, la presentadora, que actualmente se encuentra al aire en La vuelta al mundo en 80 risas, programa del canal Caracol, dedicó un emotivo mensaje a su bebé para honrar su segundo año de vida.

Laura acompañó el texto con un video donde se aprecia la forma en la que ha crecido el niño y cómo el menor disfruta de varios momentos con su familia. En el clip se ve al bebé jugando en la playa, disfrazado de león, de un personaje de la película Los Increíbles, y comiendo spaghetti.

Te puede interesar: Canserbero: sobrina de Natalia, confesa asesina, dice que todo es falso

“2 años con Lucca. Hijo mío has sido el regalo más grande e inesperado que llegó a cambiar nuestras vidas en todos los sentidos. Nos has dado las lecciones más importantes y a la vez más difíciles. Hoy sólo tenemos agradecimiento por ti y la familia que hemos construido. Sigue iluminando nuestro camino con tu felicidad y luz, que sean infinitos años juntos. Te amamos. Feliz cumpleaños”, escribió.