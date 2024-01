‘La casa de los famosos Colombia’: todo lo que debes saber sobre este nuevo reality

El estreno de La casa de los famosos Colombia está cerca y ya se conocen los nombres de varios participantes. Sin embargo, todavía hay muchas dudas entre el público, como la de cuánto se llevará el ganador de este nuevo concurso.

Te puede interesar: El cantante Alzate desató polémica por fotos y videos que publicó fuertemente armado

¿Cuál es el premio y de qué trata ‘La casa de los famosos’?

Según contó la actriz y cantante Diana Ángel, una de las 22 celebridades que hacen parte del nuevo reality show del canal RCN, va a competir por la jugosa suma de 400 millones de pesos.

Para ganar este dinero los concursantes deberán superar varios retos y los principales serán convivir en una misma casa con otras 21 personas más, estar bajo la vigilancia permanente de decenas de cámaras, no tener comunicación con el exterior y saber manejar las estrategias en la ‘casa estudio’.

Así lo confirmó Martha Isabel Bolaños, una de las concursantes de La casa de los famosos, quien dejó en claro cuál es su principal punto débil.

“La impaciencia. Sobre todo, cuando estamos compitiendo quiero que todo sea rápido, se me sale ese espíritu competitivo. Yo quiero ganar y me quiero salvar porque me aferro al juego. La gente lenta me desespera un poquito”, expresó la caleña en una entrevista con El País.

Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel estarán en ‘La casa de los famosos 2024′ Fotografía por: Capturas de pantalla RCN Televisión | Edición Revista Vea

¿Qué más se sabe sobre ‘La casa de los famosos’?

Por ahora, se ha confirmado en La casa de los famosos Colombia la participación de los actores Omar Murillo ‘Bola 8′, Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez y Julián Trujillo; así como con las influenciadoras Natalia Segura Mena ‘La Segura’ y Ornella Sierra ‘La Barbie Costeña’, y los cantantes Miguel Malfi y José Miel. Sin embargo, faltan todavía once participantes por ser anunciados.

Puedes leer también: “Estoy delicada”, dijo Alina Lozano, quien preocupó a sus seguidores con dura noticia

“Puedo decirte que estarán grabando las 24 horas, todos los días de la semana, con 50 cámaras en una casa de más de 2.000 m2. Hasta ahora, sabemos que participarán 22 famosos. No tenemos certeza de lo que pueda suceder en este periodo de aproximadamente 4 meses en el que convivirán. Veremos diversas situaciones y dinámicas de convivencia, desde romances, conflictos, estrategias, sufrimientos y sacrificios. Creo que la mayoría de los colombianos se emocionarán y se conectarán con las vidas y las historias de los participantes”, comentó la presentadora Cristina Hurtado en una entrevista que concedió a Pulzo.