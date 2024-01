Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel estarán en ‘La casa de los famosos 2024′

La casa de los famosos es la apuesta que RCN Televisión tiene para llegar a la cima del rating en Colombia. Y aunque no se ha confirmado la fecha de estreno, el canal presentó a las primeras participantes: Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel.

Los retos de Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

Estas actrices colombianas pondrán a prueba su capacidad para convivir en una misma casa con otras celebridades, entre las que habrá cantantes, presentadoras, influenciadores y, al parecer, hasta deportistas.

La caleña de 50 años, quien participó en MasterChef Celebrity Colombia 2023, llega a este reality show para demostrar que no es “traicionera”, como se comentó en el concurso de cocina tras obstaculizar el camino hacia la final de su amiga Daniela Tapia.

En un video promocional que compartió el canal RCN, Martha Isabel Bolaños comentó que La casa de los famosos será un reto duro de superar, pues está acostumbrada a vivir sin compañía y ahora deberá hacerlo con decenas de personas: “Soy una mujer solitaria, amante de la paz y la tranquilidad (...) No voy a ser la lavadora de platos de la casa ni la que les recoja el desorden”.

“Yo creo que de pronto... ¿qué tal que cupido me llegué por allá? Ojalá y en esta ocasión yo no tenga que terminar jugando sola, como siempre”, respondió a la pregunta de si está dispuesta a abrir su corazón en el programa.

¿Qué se sabe de Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’?

La actriz y cantante, nacida en Bogotá hace 48 años, no se ha pronunciado todavía sobre el nuevo concurso en el que estará junto a Martha Isabel Bolaños.

Sin embargo, el primer adelanto de RCN Televisión sobre este ‘fichaje’ dejó entrever que la mujer es muy exigente con los temas del aseo y este puede ser uno de sus principales problemas de convivencia.

Es clave mencionar que otras integrantes de La casa de los famosos que fueron confirmadas hace tiempo son Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes se desempeñarán como presentadoras del programa.

“Este 2024 me recibe con la gran bendición de acompañarlos de nuevo cada noche en sus hogares, después de casi 3 años regresó a la televisión con un proyecto que me hace vibrar el corazón, y se convierte en otro gran reto para mi carrera (...) Lo más lindo y gratificante y le agradezco a Dios que haya sido de esta manera, es que regreso al RCN, no se imaginan la cantidad de abrazos y recuerdos que he revivido en las instalaciones del canal”, comentó Hurtado, quien se dio a conocer ante el público colombiano en Protagonistas de novela, un formato similar de este mismo canal.