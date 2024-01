“Estoy delicada”: Alina Lozano preocupó a sus seguidores con dura noticia

La actriz Alina Lozano cumplió 55 años a inicios del 2024, pero la llegada de este nuevo año no fue como la esperaba, pues desde hace días padece de serios problemas de salud.

Conoce el motivo por el que Alina Lozano ha estado en casa estos días Fotografía por: Instagram

¿De qué está enferma Alina Lozano?

Por medio de redes sociales, la bogotana contó que tiene complicaciones en sus bronquios y esto, según ella, sería producto del debilitamiento de su sistema inmunológico.

“Este tema de la bronquitis ha sido tan fuerte porque esa es la noticia, ya no tengo faringitis ni laringitis, pero tengo un proceso inflamatorio altísimo. Hoy, a pesar de que la medicina tradicional me ha ayudado, estoy muy aburrida de estar así. Estoy delicada”, comentó con evidentes molestias para hablar.

Teniendo en cuenta que los medicamentos recetados no han surtido el efecto que esperaba, Alina Lozano optó por dar solución a sus problemas en un médico bioenergético.

“Me mandó a hacer varios exámenes para ver cómo ando del síndrome metabólico y me dijo dos cosas, porque no es solamente que tenga inflamada la garganta. Tengo un proceso inflamatorio porque mi sistema inmunológico no está fuerte y eso sucedió después de mi neumonía por covid”, agregó.

Cabe recordar que la medicina bioenergética es una especialidad que trata al organismo como un todo; es decir, cuerpo, mente y espíritu, mediante la activación de su propio mecanismo de regulación.

Alina Lozano recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de su numerosa comunidad de seguidores, entre los cuales destacaron: “Espero que te recuperes pronto porque se nota la molestia de estar así”, “menos mal tienes un esposo joven y saludable que te acompaña en estos momentos”, “se van notando los achaques de la edad” y “en unos días esto será tan solo un mal recuerdo”.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez quieren tener hijos?

Horas después de su boda, celebrada en noviembre pasado, la Revista Vea le preguntó ala pareja de recién casados si tenían planeado sumar hijos a la familia y la respuesta por parte de ambos fue un rotundo no: “Por el momento nos vamos a dedicar a disfrutar de esta nueva etapa, de ser esposos y estar juntos”.

Y aunque esta respuesta la han reiterado en varias ocasiones, Alina Lozano y su esposo parecen haber cambiado de opinión.

Así lo dejaron ver a través de una publicación que compartieron por medio de redes sociales, en la que afirmaron que están “manifestando una criatura para 2024″.