¿Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños? Dice que le heredó el carácter

Martha Isabel Bolaños, quien se prepara por estos días para participar en La casa de los famosos, es una mujer que está en la memoria del público colombiano gracias a producciones como Yo soy Betty la fea y Hasta que la plata nos separe.

Martha Isabel Bolaños

¿Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños?

En días recientes, la actriz concedió una entrevista a ‘La mesa de trabajo’, programa de Frank Martínez, ‘Chicho’ Serna y Andrés Parada, comediantes y exparticipantes de MasterChef Celebrity.

En su charla con estos humoristas, la caleña de 50 años habló sobre la señora Miryam Ortiz, su madre, a quien recordó como una mujer honesta y luchadora.

De igual manera, Martha Isabel Bolaños mencionó que el fuerte carácter, por el que tanto la cuestionaron en MasterChef, lo heredó precisamente de su mamá.

“Yo salí a ella. Yo voy a la casa y ella pelea por todo, pero ella ya no va a cambiar, por eso fue que yo salí así”, explicó ‘La Pupuchurra’, como se le conoce tras su participación en Yo soy Betty la fea.

Martha Isabel Bolaños se confesó sobre su llegada a ‘La casa de los famosos’

La actriz vallecaucana fue la primer confirmada para este nuevo reality del canal RCN. El anuncio generó reacciones encontradas, teniendo en cuenta que hace poco menos de un año participó en MasterChef Celebrity Colombia y su paso por la cocina más famosa del país resultó llena de polémica.

Su llegada a la ‘casa estudio’ estará llena de retos y eso lo tiene muy claro. Por eso, en entrevista con El País, expuso cuál cree que será su punto débil.

“La impaciencia. Sobre todo, cuando estamos compitiendo quiero que todo sea rápido, se me sale ese espíritu competitivo. Yo quiero ganar y me quiero salvar porque me aferro al juego. La gente lenta me desespera un poquito”, comentó Martha Isabel Bolaños.

En cuanto a lo que va a extrañar de su apartamento, teniendo en cuenta que estará por un tiempo indeterminado en La casa de los famosos, aseguró:

“Podría llegar a extrañarlo todo porque amo mi casa, soy una mujer solitaria y yo me encierro en mi apartamento a ver series, películas, documentales, prendo mis velas, me cocino, es decir, amo mi vida, entonces podría extrañarlo todo, pero no me voy a dar ese permiso (...) Yo me voy a meter en el juego y voy a convertir esa casa en mi casa y a mis compañeros en mi familia tóxica disfuncional, pero serán mis compañeros, entonces será mi familia durante cuatro meses”.